Lutto in casa Obama, sui rispettivi profili social l’ex presidente degli Stati Uniti e la moglie Michelle hanno annunciato la morte della loro amata cagnolina Sunny: aveva 13 anni.

Lutto in casa Obama: addio al cane di famiglia Sunny

Solo chi ha avuto un animale domestico sa cosa significa quando se ne va, per molti è un dolore pari a quello di perdere una persona.

Barack Obama e sua moglie Michelle hanno annunciato sui social la morte della loro amata cagnolina Sunny, cane d’Acqua Portoghese che per 13 anni è stato parte della famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America.

Lutto in casa Obama, addio al cane di famiglia Sunny: l’annuncio sui social

Questo l’annuncio sui social degli Obama, per la morte dello loro amata cagnolina Sunny: “abbiamo preso Sunny all’inizio del nostro secondo mandato alla Casa Bianca e tutti noi, compreso il nostro primo cane, Bo, ce ne siamo subito innamorati.

Facevamo anche fatica a starle dietro, perché Sunny era una forza della natura. Atletica e piena di una energia inesauribile, saltava oltre le siepi del South Lawn come se non ci fossero inseguendo scoiattoli, uccelli e qualunque altra cosa si muovesse. E mentre per conquistare il cuore di Bo serviva un bocconcino, Sunny era più interessata a farci correre con lei, rotolare sul pavimento con lei, o farsi grattare la pancia per tutto il tempo che eravamo disposti a farlo.

Per la nostra famiglia era praticamente perfetta, e per tredici anni è stata al nostro fianco, sempre leale, sempre dolce, sempre pronta per l’avventura, ancora vivace e bellissima fino alla fine dei suoi giorni. Ci mancherà moltissimo, e immaginiamo che ora sia con il suo fratellone, assicurandosi che stia bene.”