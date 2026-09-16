Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state per anni inseparabili, dentro e fuori dagli studi di Striscia la Notizia. Oggi, però, quella grande amicizia appartiene al passato e Corvaglia è tornata a parlare del rapporto con l’ex amica, spiegando cosa resta di quel legame.

Corvaglia e Canalis, il legame nato a Striscia e finito negli anni

Quella complicità, nata davanti alle telecamere e proseguita anche nella vita privata, si è interrotta da tempo. Oggi entrambe si preparano a nuove esperienze televisive: Canalis, 48 anni, sarà alla conduzione di Tu si que vales, mentre Corvaglia, 46 anni, farà parte del cast di Tale e Quale Show.

A tornare sulla fine della loro amicizia è stata proprio Maddalena, che in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato di conservare affetto per l’ex collega, pur considerando quel rapporto ormai appartenente al passato.

“Eli è stata una persona importantissima, insieme abbiamo passato anni bellissimi, la gente ci ricorda ancora con affetto. Però i rapporti finiscono. La stimo e le voglio bene”, ha raccontato, aggiungendo: “Ogni persona arriva al momento giusto. Non vivo nel passato. Ho amiche meravigliose: una certezza”. Nessun rancore, dunque, tanto che Corvaglia ha rivolto alla Canalis un “in bocca al lupo grandissimo” per il nuovo impegno televisivo.

Dell’esperienza condivisa a Striscia la Notizia restano soprattutto i ricordi più leggeri: “Eravamo un albero di brutte figure. Testate, calza impigliata nella zip degli stivali, scivoloni. Eravamo buffe, due bambine”. La chiusura dello storico programma di Antonio Ricci è stata invece vissuta con grande dispiacere: “Per me è stato un piccolo lutto. E’ stata la mia famiglia: ero una ragazzina, sono passata dal banco di scuola a quel bancone. Era un punto fermo, mi sento come quando buttano giù il palazzo dove hai abitato da piccola”.

Maddalena Corvaglia rompe il silenzio su Elisabetta Canalis: la spiazzante rivelazione

Le ragioni precise dell’allontanamento tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis non sono mai state rese pubbliche. In passato entrambe hanno ammesso che la fine del rapporto sia stata dolorosa, senza però entrare nei dettagli. Corvaglia aveva spiegato di aver scelto il silenzio per rispetto della loro storia: “I rapporti a un certo punto finiscono e bisogna prenderne atto. È successo, e non ne ho mai parlato perché non si fa, avrei mancato di rispetto all’amicizia che ci ha legate”.

L’ex velina aveva anche fatto riferimento alla perdita di fiducia, sottolineando comunque l’assenza di ostilità: “Recuperare il rapporto, quando si rompe la fiducia, è difficile. Nessuna di noi conserva odio”. Anche Canalis, intervistata a Belve, aveva descritto una relazione diventata complicata: “Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me”, precisando però: “Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo”. Negli anni alcuni ricordi e vecchie fotografie condivisi sui social avevano alimentato l’ipotesi di una riconciliazione, che non si è mai concretizzata.