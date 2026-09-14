"Ci siamo lasciati": è finita tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

"Ci siamo lasciati": è finita tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

L'ex Miss Italia e il calciatore si sono messi insieme nel 2023, nel 2025 è nata la loro prima figlia, Bianca.

Non se lo aspettava nessuno, invece è finita la storia d’amore tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri. La modella e il calciatore infatti si sono lasciati. A rivelarlo la stesse ex Miss Italia rispondendo a una domanda su Instagram.

“Ci siamo lasciati”: è finita tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

La storia d’amore tra l’ex Miss Italia, Carolina Stramare, e il calciatore oggi in forza al Genova, Pietro Pellegri, è cominciata nel 2023.

Nel 2025 la coppia ha avuto la prima figlia, Bianca. Rispondendo a un box di domande su Instagram, la modella ha rivelato che lei e Pietro si sono lasciati: “Sì, da qualche mese. Non ne ho mai parlato non perché ci fosse qualcosa di male, ma perché non ho mai parlato della mia vita privata e continuerà a non farlo.”

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono lasciati: i motivi della rottura

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono dunque lasciati da qualche mese, come rivelato dall’ex Miss Italia su Instagram. Un utente le ha poi chiesto i motivi della rottura, con Carolina che ha riposto: “Priorità diverse.” La modella non è entrata nel dettaglio, come detto da lei stessa è sempre stata molto riservata circa la sua vita privata.

Sempre nel box domande, Carolina Stramare ha ammesso di essere una persona impegnativa con la quale stare, e alla domanda su come fa a gestire il lavoro e sua figlia Bianca ha risposto: “A oggi mi organizzo autonomamente con un supporto esterno, con i miei amici che sono angeli e quando è possibile con la mia famiglia che mi sta tanto tanto aiutando.”