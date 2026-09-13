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Ilary Blasi e Bastian Muller, oggi il sì: tutti i dettagli del matrimonio

Ilary Blasi e Bastian Muller, oggi il sì: tutti i dettagli del matrimonio

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano oggi a Ravello: matrimonio intimo, pochi ospiti e festa nella suggestiva Villa Cimbrone.

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È il giorno del sì per Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia celebra oggi, 13 settembre 2026, il matrimonio a Ravello, con una cerimonia riservata e pochi invitati, seguita dal ricevimento nella suggestiva cornice di Villa Cimbrone.

Nel giorno delle nozze di Ilary, Totti dedica un post romantico a Noemi Bocchi

A rendere ancora più particolare la giornata c’è infine la coincidenza con Francesco Totti e Noemi Bocchi.

L’ex capitano della Roma non ha commentato direttamente le seconde nozze dell’ex moglie, ma proprio il 13 settembre sui social è comparsa una romantica immagine dedicata alla sua attuale compagna: sul letto petali di rosa, palloncini a forma di cuore e una lettera chiusa con un sigillo rosso, accompagnati dalla frase 5 anni di noi, ti amo.

Una coincidenza temporale che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, anche perché in precedenza le date raccontate pubblicamente sulla relazione tra Totti e Bocchi avevano fatto riferimento a una cronologia differente.

Matrimonio per Ilary Blasi e Bastian Muller: il sì a Ravello tra privacy e location da sogno

Oggi, domenica 13 settembre 2026, la conduttrice e l’imprenditore tedesco coronano la loro storia d’amore a quasi quattro anni dal primo incontro, avvenuto all’aeroporto di New York, e a pochi mesi dalla proposta arrivata a San Valentino, durante un romantico soggiorno a Parigi.

Per Ilary si tratta del secondo matrimonio, molto diverso da quello celebrato il 19 giugno 2005 con Francesco Totti, diventato all’epoca un vero evento mediatico e trasmesso anche in televisione. Questa volta la scelta è stata quella della massima riservatezza: niente matrimonio-show, pochi ospiti e dettagli protetti fino all’ultimo.

La cornice scelta è Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana, dove la coppia era arrivata già nella giornata di sabato. Poco dopo le 18.25 una Mercedes Classe G con targa tedesca, sulla quale viaggiavano Ilary e Bastian, è stata vista fermarsi a Largo Boccaccio, all’ingresso della zona a traffico limitato. Poco dietro sarebbe arrivata un’altra Mercedes, guidata da Cristian Totti, con la sorella Chanel al suo fianco. Da quel momento la famiglia ha proseguito a piedi nel centro del paese: Ilary, sorridente e con un look informale composto da cappello verde, maglietta bianca e pantaloni neri larghi, ha camminato insieme a Bastian e alla piccola Isabel, prima di raggiungere Villa Cimbrone, dove la coppia avrebbe trascorso la notte. Sull’abito scelto dalla sposa continua invece a circolare l’indiscrezione che possa portare la firma di Ermanno Scervino.

Anche sul luogo esatto del rito civile è stato mantenuto il massimo riserbo. Tra le ipotesi più accreditate c’è Palazzo Tolla, edificio storico del XII secolo e sede del Comune di Ravello. Diverse ricostruzioni indicano comunque una cerimonia civile nel pomeriggio, seguita dai festeggiamenti a Villa Cimbrone. La storica dimora, celebre per i suoi giardini e soprattutto per la Terrazza dell’Infinito, affacciata sul Golfo di Salerno, resterà chiusa al pubblico per tutta la giornata. Il ricevimento si annuncia elegante e curato: secondo le indiscrezioni, il menu sarebbe stato affidato allo chef Lorenzo Montoro, mentre la torta nuziale dovrebbe portare la firma di Sal De Riso.

Gli invitati al matrimonio di Ilary e Bastian: da nonna Marcella ai volti dello spettacolo

Anche la lista degli ospiti è stata tenuta lontana dai riflettori. Le indiscrezioni parlano di poco più di 50 persone, anche se alcune ricostruzioni fanno salire il numero complessivo fino a circa 80 invitati, considerando familiari e amici più stretti. Al fianco di Ilary ci sono naturalmente i figli Cristian, Chanel e Isabel, i genitori e le sorelle, mentre dalla Germania sono attesi i familiari di Bastian. Tra le presenze più attese figura anche l’ultranovantenne nonna Marcella, diventata conosciuta dal pubblico anche grazie a Unica, il docufilm Netflix nel quale Blasi ha raccontato la fine del matrimonio con Totti e l’inizio di una nuova fase della propria vita.

Tra i nomi dello spettacolo circolati nelle ultime ore ci sono invece Michelle Hunziker, Giulio Berruti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Resta poi la curiosità legata a Sal Da Vinci, la cui eventuale partecipazione non è stata confermata. Già nei mesi scorsi era stata la stessa Ilary, parlando con Chi, ad alimentare l’ipotesi: Avrebbe dovuto essere presente alla festa per i 18 anni di mia figlia Chanel. Poi non c’è stata occasione, tanto che, quando l’ho visto a Battiti Live, la scorsa estate, gliel’ho ricordato. E lui mi ha risposto: ‘La prossima volta che mi chiami io vengo’. Quindi c’è una promessa“. L’idea è che il cantante possa regalare agli sposi proprio Per sempre sì, brano dedicato al matrimonio.

A raccontare il clima della vigilia è stata anche la sorella della sposa, Melory Blasi. Dopo una festa di famiglia per il compleanno dello zio Stefano Serafini, protrattasi fino a tarda notte, aveva scherzato sui social: Sto ancora in hangover. A una festa di bambini da sola con i miei bimbi e dopo aver dormito forse 4 ore...”, aggiungendo poi: Ma non è niente in confronto a quello che mi aspetta domani.

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