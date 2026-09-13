Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano oggi a Ravello: matrimonio intimo, pochi ospiti e festa nella suggestiva Villa Cimbrone.

È il giorno del sì per Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia celebra oggi, 13 settembre 2026, il matrimonio a Ravello, con una cerimonia riservata e pochi invitati, seguita dal ricevimento nella suggestiva cornice di Villa Cimbrone.

Nel giorno delle nozze di Ilary, Totti dedica un post romantico a Noemi Bocchi

A rendere ancora più particolare la giornata c’è infine la coincidenza con Francesco Totti e Noemi Bocchi.

L’ex capitano della Roma non ha commentato direttamente le seconde nozze dell’ex moglie, ma proprio il 13 settembre sui social è comparsa una romantica immagine dedicata alla sua attuale compagna: sul letto petali di rosa, palloncini a forma di cuore e una lettera chiusa con un sigillo rosso, accompagnati dalla frase “5 anni di noi, ti amo“.

Una coincidenza temporale che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, anche perché in precedenza le date raccontate pubblicamente sulla relazione tra Totti e Bocchi avevano fatto riferimento a una cronologia differente.

Matrimonio per Ilary Blasi e Bastian Muller: il sì a Ravello tra privacy e location da sogno

Oggi, domenica 13 settembre 2026, la conduttrice e l’imprenditore tedesco coronano la loro storia d’amore a quasi quattro anni dal primo incontro, avvenuto all’aeroporto di New York, e a pochi mesi dalla proposta arrivata a San Valentino, durante un romantico soggiorno a Parigi.

Per Ilary si tratta del secondo matrimonio, molto diverso da quello celebrato il 19 giugno 2005 con Francesco Totti, diventato all’epoca un vero evento mediatico e trasmesso anche in televisione. Questa volta la scelta è stata quella della massima riservatezza: niente matrimonio-show, pochi ospiti e dettagli protetti fino all’ultimo.

La cornice scelta è Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana, dove la coppia era arrivata già nella giornata di sabato. Poco dopo le 18.25 una Mercedes Classe G con targa tedesca, sulla quale viaggiavano Ilary e Bastian, è stata vista fermarsi a Largo Boccaccio, all’ingresso della zona a traffico limitato. Poco dietro sarebbe arrivata un’altra Mercedes, guidata da Cristian Totti, con la sorella Chanel al suo fianco. Da quel momento la famiglia ha proseguito a piedi nel centro del paese: Ilary, sorridente e con un look informale composto da cappello verde, maglietta bianca e pantaloni neri larghi, ha camminato insieme a Bastian e alla piccola Isabel, prima di raggiungere Villa Cimbrone, dove la coppia avrebbe trascorso la notte. Sull’abito scelto dalla sposa continua invece a circolare l’indiscrezione che possa portare la firma di Ermanno Scervino.

Anche sul luogo esatto del rito civile è stato mantenuto il massimo riserbo. Tra le ipotesi più accreditate c’è Palazzo Tolla, edificio storico del XII secolo e sede del Comune di Ravello. Diverse ricostruzioni indicano comunque una cerimonia civile nel pomeriggio, seguita dai festeggiamenti a Villa Cimbrone. La storica dimora, celebre per i suoi giardini e soprattutto per la Terrazza dell’Infinito, affacciata sul Golfo di Salerno, resterà chiusa al pubblico per tutta la giornata. Il ricevimento si annuncia elegante e curato: secondo le indiscrezioni, il menu sarebbe stato affidato allo chef Lorenzo Montoro, mentre la torta nuziale dovrebbe portare la firma di Sal De Riso.

Gli invitati al matrimonio di Ilary e Bastian: da nonna Marcella ai volti dello spettacolo

Anche la lista degli ospiti è stata tenuta lontana dai riflettori. Le indiscrezioni parlano di poco più di 50 persone, anche se alcune ricostruzioni fanno salire il numero complessivo fino a circa 80 invitati, considerando familiari e amici più stretti. Al fianco di Ilary ci sono naturalmente i figli Cristian, Chanel e Isabel, i genitori e le sorelle, mentre dalla Germania sono attesi i familiari di Bastian. Tra le presenze più attese figura anche l’ultranovantenne nonna Marcella, diventata conosciuta dal pubblico anche grazie a Unica, il docufilm Netflix nel quale Blasi ha raccontato la fine del matrimonio con Totti e l’inizio di una nuova fase della propria vita.

Tra i nomi dello spettacolo circolati nelle ultime ore ci sono invece Michelle Hunziker, Giulio Berruti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Resta poi la curiosità legata a Sal Da Vinci, la cui eventuale partecipazione non è stata confermata. Già nei mesi scorsi era stata la stessa Ilary, parlando con Chi, ad alimentare l’ipotesi: “Avrebbe dovuto essere presente alla festa per i 18 anni di mia figlia Chanel. Poi non c’è stata occasione, tanto che, quando l’ho visto a Battiti Live, la scorsa estate, gliel’ho ricordato. E lui mi ha risposto: ‘La prossima volta che mi chiami io vengo’. Quindi c’è una promessa“. L’idea è che il cantante possa regalare agli sposi proprio Per sempre sì, brano dedicato al matrimonio.

A raccontare il clima della vigilia è stata anche la sorella della sposa, Melory Blasi. Dopo una festa di famiglia per il compleanno dello zio Stefano Serafini, protrattasi fino a tarda notte, aveva scherzato sui social: “Sto ancora in hangover. A una festa di bambini da sola con i miei bimbi e dopo aver dormito forse 4 ore...”, aggiungendo poi: “Ma non è niente in confronto a quello che mi aspetta domani“.