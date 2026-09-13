Trump in Irlanda: le parole del presidente su intelligenza artificiale e conflitti

Donald Trump ha partecipato all'Irish Open di golf a Doonbeg, in Irlanda, dove ha rilasciato dichiarazioni su intelligenza artificiale, guerra in Ucraina e Iran

Durante la sua visita in Irlanda per il torneo di golf Irish Open a Doonbeg, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni di grande rilievo su temi di attualità internazionale. Tra i temi trattati, l’intelligenza artificiale il conflitto tra Russia e Ucraina e la situazione in Iran.

La corsa all’IA: una priorità strategica

Trump ha sottolineato l’importanza cruciale della corsa all’intelligenza artificiale affermando che “chiunque vinca la corsa all’Intelligenza artificiale, vincerà tutto”. Il presidente ha espresso chiaramente la sua posizione contro un eventuale rallentamento nello sviluppo di questa tecnologia, dove gli Stati Uniti sono in competizione con la Cina.

“Siamo all’avanguardia rispetto alla Cina nell’Intelligenza artificiale siamo il Paese più avanzato al mondo.

E francamente, voglio che rimanga così“, ha dichiarato Trump. Il presidente ha anche commentato il rapporto con la Cina, definendolo “ottimo” e lodando la “correttezza” di Pechino negli ultimi anni.

Il conflitto tra Russia e Ucraina: le parole su Zelensky

Tra le dichiarazioni più sorprendenti di Trump c’è quella riguardante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente USA ha affermato che “Zelensky deve fare una cosa. Deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia”.

Secondo Trump, gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stanno causando una carenza di gasolio un problema che, a suo avviso, non è attribuibile al Medio Oriente ma al conflitto stesso. Questa posizione rappresenta un netto contrasto con le strategie militari attualmente in atto.

La situazione in Iran: previsioni e accordi

Sul fronte mediorientale, Trump ha parlato della situazione in Iran, affermando che Teheran “desidera ardentemente raggiungere un accordo”. Secondo il presidente, la guerra in Iran potrebbe concludersi prima o poco dopo le elezioni di Midterm negli Stati Uniti.

Trump ha anche espresso la sua indifferenza riguardo ai dialoghi tra i Paesi del Golfo Persico e l’Iran, affermando che “dipende da loro”. Questa dichiarazione riflette una posizione di non intervento diretto negli affari regionali, almeno per quanto riguarda le relazioni diplomatiche.

Le dichiarazioni di Trump all’Irish Open hanno suscitato grande interesse e dibattito, soprattutto per le implicazioni strategiche e geopolitiche delle sue parole. La visita in Irlanda, che ha incluso anche la partecipazione al torneo di golf, ha offerto al presidente l’opportunità di affrontare temi di rilevanza globale in un contesto informale ma altamente mediatico.