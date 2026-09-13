F-35 in Italia: manutenzione, basi operative e addestramento internazionale

L'Aeronautica Militare italiana sta implementando una serie di cambiamenti strategici legati all'integrazione degli F-35, con nuove basi operative e programmi di addestramento internazionale

L’Aeronautica Militare italiana sta vivendo una fase di profonda trasformazione, con l’integrazione degli F-35 che sta ridefinendo il panorama della difesa aerea. Questo processo coinvolge non solo l’acquisizione dei nuovi velivoli, ma anche la creazione di infrastrutture dedicate e la formazione di personale specializzato.

La transizione verso i caccia di quinta generazione rappresenta un passo fondamentale per garantire la sovranità operativa e manutentiva del Paese, in un contesto geopolitico sempre più complesso.

La manutenzione degli F-35: un ruolo cruciale per Cameri

Il 1° Reparto Manutenzione Velivoli (1° Rmv) di Cameri è al centro di questa evoluzione. Recentemente, il colonnello Marco Latela ha passato il comando al colonnello Carlo Mancini che ha già una lunga esperienza nel reparto. Mancini ha sottolineato l’importanza strategica del 1° Rmv nel garantire la prontezza operativa degli F-35 un compito che richiede competenze avanzate e una stretta collaborazione con l’industria.

Il brigadiere generale Roberto Lo Conte comandante della 2ª divisione Comando logistico, ha evidenziato la necessità di investimenti significativi per raggiungere la sovranità manutentiva degli F-35. Questo obiettivo è essenziale per garantire che l’Italia possa gestire in modo autonomo la manutenzione dei velivoli, riducendo la dipendenza da fornitori esteri.

Trapani-Birgi: la nuova base operativa e il centro di addestramento internazionale

La base aerea di Trapani-Birgi è destinata a diventare una delle principali sedi operative degli F-35 in Italia. Il 37° Stormo attualmente equipaggiato con Eurofighter, sarà trasformato per accogliere due gruppi di volo con F-35A e un centro di addestramento internazionale. Questo progetto, noto come Lightning Training Center sarà il primo centro di formazione per piloti F-35 al di fuori degli Stati Uniti.

Il programma prevede la costruzione di nuove infrastrutture, tra cui simulatori avanzati e strutture ad alta sicurezza. La prima capacità operativa è prevista per dicembre 2028, con il completamento del centro addestrativo entro luglio 2029. Questo progetto rappresenta un investimento significativo, con un budget di 112,6 milioni di euro per la prima fase.

La collaborazione con Leonardo e Lockheed Martin

La realizzazione del Lightning Training Center coinvolge un partenariato strategico tra Leonardo e Lockheed Martin. Leonardo, in qualità di partner industriale italiano, fornirà le strutture necessarie per ospitare i simulatori e gli apparati di addestramento, mentre Lockheed Martin garantirà la tecnologia specifica degli F-35. Questo approccio integrato è essenziale per rispettare i rigorosi standard del programma F-35.

SIFEX 2026: esercitazione congiunta con la Svizzera

Dal 31 agosto all’11 settembre 2026, l’Aeronautica Militare italiana e le Forze Aeree Svizzere hanno partecipato all’esercitazione SIFEX 2026 presso la base aerea di Istrana. Questa esercitazione ha permesso di migliorare l’interoperabilità tra i due Paesi e di rafforzare le capacità di difesa aerea.

Durante l’esercitazione, i piloti hanno affrontato scenari complessi, tra cui missioni di combattimento aereo e operazioni congiunte. La collaborazione con la Svizzera è particolarmente importante in vista dell’introduzione degli F-35A nelle Forze Aeree Svizzere, prevista per il prossimo futuro.

L’esercitazione SIFEX 2026 rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione internazionale possa contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa, offrendo l’opportunità di scambiare esperienze e migliorare la prontezza operativa.