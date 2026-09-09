Trattative in Senato sulla legge elettorale: cosa resta da decidere su 41%, anti-cespugli e turno unico

Il confronto sul testo elettorale è concentrato su poche variabili decisive: la soglia del premio (42% o 41%), la norma «anti-cespugli» e l’eventuale sistema a ballottaggio; Palazzo Madama è chiamato a votare mercoledì 9 settembre e giovedì 10 settembre sono previste le votazioni

La riforma della legge elettorale è tornata al centro del dibattito politico con incontri e tensioni che riguardano soprattutto il premio di maggioranza la cosiddetta norma anti-cespugli e l’ipotesi del ballottaggio. Dopo una riunione a via della Scrofa il senatore di Forza Italia Roberto Rosso ha sintetizzato la posizione su una delle soglie più contestate con la frase «42% era e 42% resta», respingendo l’ipotesi di ridurre il parametro al 41%.

Calendario parlamentare e fasi di voto in Senato

Il provvedimento sulla legge elettorale è approdato a Palazzo Madama con un calendario che prevede la discussione generale in Aula mercoledì 9 settembre e le votazioni a partire da giovedì 10 settembre. Queste date sono il perimetro temporale entro cui devono essere sciolti i nodi rimasti aperti all’interno della maggioranza, perché qualsiasi correzione tecnica o politica dovrà essere recepita prima del voto parlamentare.

Lo stato delle trattative: premio di maggioranza e anti-cespugli

Nella partita sul premio di maggioranza il testo attuale fissa la soglia al 42%, ma Fratelli d’Italia spinge per un abbassamento al 41%, proposta avanzata da Paola Ambrogio. La differenza di un punto percentuale ha un peso concreto nella strategia elettorale: può determinare chi prende il controllo della maggioranza e quanto stabile risulterebbe il governo post-voto.

La Corte costituzionale aveva indicato il 40% come riferimento compatibile con bilanciare rappresentatività e governabilità elemento che entra nel confronto politico come parametro tecnico di rispetto della Costituzione.

La norma «anti-cespugli» e le soglie interne alla coalizione

Un altro tema centrale è la cosiddetta norma anti-cespugli che disciplina come i voti delle liste minori in coalizione concorrono al totale della coalizione stessa. La soglia di sbarramento per l’elezione diretta resta fissata al 3% ma la controversia riguarda la quota minima perché una lista interna contribuisca al conteggio complessivo: Forza Italia valuta una soglia del 2% mentre Fratelli d’Italia spinge per l’1%. È su questo punto che, secondo quanto emerso nei colloqui, non è ancora arrivata l’intesa definitiva.

Il ballottaggio: ipotesi in calo e posizioni di partito

L’idea di un turno di ballottaggio era stata rilanciata da Marcello Pera (FdI) con l’ipotesi di una vittoria al primo turno fissata al 48% e il ricorso a un secondo turno in assenza di quella soglia. Tuttavia, la proposta ha trovato resistenze, in particolare dalla Lega, che preferisce il sistema a turno unico: «si vota, chi vince governa e chi perde va all’opposizione», posizione che il leader Matteo Salvini ha in passato manifestato con chiarezza. Con la contrarietà di alcune forze di maggioranza, l’ipotesi del ballottaggio appare ora meno probabile.

Effetti politici e calcoli della coalizione

Dietro i numeri e i tecnicismi c’è una strategia politica: i partiti del centrodestra valutano come le modifiche possano influire sulla capacità di fasciare una vittoria netta o di ricomporre gli equilibri in caso di un risultato non pieno. Nei ragionamenti della maggioranza si prende anche in considerazione l’effetto di candidati esterni o liste autonome che potrebbero dividere il voto; per questo la soglia interna alla coalizione e la presenza o meno di un ballottaggio sono elementi che determinano scenari molto diversi per la composizione del prossimo Parlamento.

La trattativa rimane aperta su più punti e Palazzo Madama si prepara a votare con dossier tecnici e scelte politiche ancora da definire. Le percentuali sul tavolo — 41%42%48% oltre alle soglie del 3%2% e 1% — non sono cifre astratte, ma parametri che determineranno la geometria del sistema politico dopo le urne. In questo quadro, dichiarazioni come «42% era e 42% resta» sintetizzano la volontà di alcuni attori di preservare certezze tecniche, mentre altri spingono per modifiche che possano avvantaggiare la propria posizione elettorale.