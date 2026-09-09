Dramma nel Vicentino, dove un ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso il padre a coltellate al culmine di una lite. A dare l’allarme sarebbe stata la sorellina.

Omicidio a Vicenza, figlio 15enne uccide il padre a coltellate

A Marano Vicentino, in provincia di Vicenza, un ragazzo di soli 15 anni avrebbe ucciso il padre a coltellate durante una lite nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2026.

La vittima è un marocchino di 54 anni che lavorava come operaio in una ditta a Montecchio Maggiore e la cui identità non è stata rivelata al fine di tutelare il minorenne. A dare l’allarme sarebbe stata la sorellina, la quale avrebbe avvisato la madre, che vive in un’altra abitazione, che a sua volte avrebbe avvisato alcuni parenti che avrebbero chiesto l’intervento di un vicino di casa per andare a vedere cosa fosse successo, prima di chiamare le forze dell’ordine.

Vincenza, 15enne uccide il padre a coltellate durante una lite: indagini in corso

Sono in corso le indagini al fine di capire come siano andate esattamente le cose a Marano Vicentino, dove un 15enne avrebbe ucciso il padre a coltellate. Il sindaco del paese, Marco Guzzonato in una nota: “Davanti a un dramma familiare di questa portata le parole faticano a trovare spazio: si tratta di un evento legato a dinamiche private che al momento ci sono sconosciute e che impongono a tutti noi il massimo rispetto.”