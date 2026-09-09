Nubifragio a Potenza: il maltempo colpisce con pioggia e vento eccezionali

Potenza è stata colpita da un violento nubifragio con pioggia intensa e venti fino a 70 km/h. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi caduti e mettere in sicurezza le strade.

Un violento nubifragio ha colpito Potenza nel pomeriggio del 8 settembre 2026, trasformando rapidamente la città in un’area di emergenza. In poco più di sei minuti circa mezzo centimetro di pioggia è caduto, accompagnato da raffiche di vento che hanno raggiunto punte di 70 chilometri orari. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno mobilitato tre squadre per gestire gli allagamenti e rimuovere gli alberi abbattuti.

La rapidità del fenomeno e i danni immediati

Il cielo sopra Potenza si è oscurato in pochi istanti, segnando l’inizio di un evento meteorologico di notevole intensità. La pioggia battente ha reso difficile la visibilità, mentre il vento ha iniziato a sradicare alberi e a danneggiare le infrastrutture urbane. Le strade si sono rapidamente trasformate in torrenti, costringendo gli automobilisti a fermarsi e a cercare riparo.

Le raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi di alto fusto, alcuni dei quali sono finiti sulle auto parcheggiate, causando danni alle carrozzerie e ai parabrezza. Le strade più colpite sono diventate impraticabili, con l’acqua che ha invaso le carreggiate, rendendo necessari interventi di sgombero e messa in sicurezza.

L’intervento dei vigili del fuoco

Non appena la fase più violenta del maltempo è terminata, i vigili del fuoco sono entrati in azione per gestire la situazione. Le tre squadre operative hanno lavorato senza sosta per rimuovere gli alberi caduti, sgombrare le strade e verificare la stabilità delle piante pericolanti. Gli interventi sono stati coordinati per garantire il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile.

Gli operatori hanno anche controllato le aree più critiche della città, assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi per la sicurezza dei cittadini. Nonostante la violenza del nubifragio, non sono stati segnalati feriti, un dato che ha portato un po’ di sollievo dopo ore di apprensione.

La resilienza di Potenza di fronte al maltempo

Questo evento ha messo in luce la fragilità delle città di fronte a fenomeni meteorologici improvvisi. Potenza, come molte altre realtà urbane, deve affrontare la sfida di adattarsi a eventi sempre più intensi e concentrati nel tempo. La rapidità con cui il nubifragio ha colpito ha dimostrato l’importanza di avere sistemi di allerta efficaci e risorse pronte a intervenire.

La comunità di Potenza ha mostrato grande resilienza, collaborando con le autorità per superare questa emergenza. Gli interventi dei vigili del fuoco e la solidarietà tra i cittadini hanno contribuito a mitigare i danni e a ripristinare rapidamente la normalità. Questo episodio servirà da lezione per migliorare la preparazione futura di fronte a simili eventi.