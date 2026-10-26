Lo scorso 23 ottobre un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a morte al Parco Dora a Torino. Ora c’è una possibile svolta nelle indagini da parte degli inquirenti, sarebbe infatti stato fermato un uomo di 46 anni.

Torino, 19enne accoltellato a morte al Parco Dora

Si chiamava Saloum Fall, il ragazzo di soli 19 anni (originario del Senegal) accoltellato a morte lo scorso 23 ottobre 2026 al Parco Dora di Torino.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni passanti che avevano anche riferito di aver visto qualcuno correre via. Dopo il ritrovamento del corpo sono subito partite le indagini da parte dei Carabinieri, cercando di ricostruire gli ultimi contatti del 19enne, in quanto fin da subito è sembrato che vittima e assassino si conoscessero e che si fossero dati appuntamento al parco.

L’incontro sarebbe poi degenerato in una lite fino alla morte di Fall. Ora ecco la possibile svolta nelle indagini da parte degli inquirenti, con l’individuazione del presunto responsabile.

Torino, 19enne accoltellato a morte al Parco Dora: fermato un 46enne

Possible svolta sulla morte di Saloum Fall, il 19enne originario del Senegal accoltellato a morte lo scorso 23 ottobre al Parco Dora di Torino.

Oltre alle testimonianze raccolte da parte degli inquirenti, fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e il ritrovamento del cellulare e dello zaino della vittima. Gli inquirenti sarebbero infatti riusciti a risalire al presunto responsabile, si tratterebbe di un cittadino rumeno di anni 46, il quale sarebbe stato fermato nella propria abitazione, nei pressi dello stesso Parco Dora.Secondo gli inquirenti vittima e aggressore si conoscevano e si erano dati appuntamento al Parco dove sarebbe nata una lite, probabilmente per motivi legati alla droga, finita poi con l’omicidio del 19enne. Continuano intanto le indagini da parte dei Carabinieri, al fine di fare luce su questa vicenda.