Paola Caruso, ex concorrente del Grande Fratello Vip e nota Bonas del programma Tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, “Avanti un altro“, ha cambiato look. Addio al biondo per lasciare spazio al castano. Un cambiamento che pare essere stato apprezzato dai fan. Ma ecco l’indiscrezione da parte dell’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Paola Caruso, cambio look improvviso: “Stai davvero bene”

Sulla pagina Instagram Ilgossipitalia, scopriamo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Bonas di “Avanti un altro” , Paola Caruso, avrebbe improvvisamente cambiato look. Abituati a vederla con i capelli mossi e biondi, eccola sfoggiare una chioma liscia e castana, con tanto di frangetta. Un nuovo colore dunque per la showgirl, che nei giorni scorsi era finita al centro delle critiche per delle foto mostrate sui social, nelle quali appare con labbra decisamente più voluminose rispetto al passato.

In seguito alle tante critiche, la stessa Caruso aveva risposto a tono: “Siete il mio godimento, più sputate odio tra frustrati e repressi e più io godo”. Tornando però al nuovo look, in tanti utenti pare lo abbiano apprezzato, con tanti commenti tipo: “Stai davvero bene”. Altri hanno evidenziato il modo in cui queto nuovo colore la faccia sembrare più bella e anche sicura di sé.

Poco dopo la notizia, su Instagram l’espero di gossip Alessandro Rosica ha lanciato una indiscrezione proprio sul motivo per il quale a Caruso avrebbe cambiato colore dei capelli. Ecco i dettagli.

“Il fidanzato anziano la voleva così”, trasformazione incredibile per la showgirl

Come abbiamo appena visto, Paola Caruso ha cambiato colore dei capelli, lasciando il biondo per il castano. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha condiviso il post de Ilgossipitalia in una storia su Instagram, aggiungendo una indiscrezione: “Il fidanzato anziano la voleva così.” La Caruso, stando alle indiscrezione, starebbe insieme a Fabio Talin, classe 1966, ex pilota di Formula 3 e Ceo di Truestar Group.