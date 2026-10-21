In seguito al nuovo decreto sicurezza si è riacceso il confronto sulle misure del Governo per le proteste di piazza. Selvaggia Lucarelli ha tirato in ballo Matteo Salvini, ricordando un particolare episodio.

Dopo le violenze nelle piazze italiane, specie a Milano, con Piazza Duomo devastata, con vetrine rotte e negozi presi d’assalto, soprattutto da minorenni, è stato varato il nuovo decreto sicurezza. Su ciò è intervenuta Selvaggia Lucarelli, chiamando in causa Matteo Salvini.

Proteste di piazza, nuovo decreto sulla sicurezza: il post di Salvini

Dopo quanto accaduto nello scorso fine settimana soprattutto in piazza Duomo a Milano, è in vigore un nuovo decreto sulla sicurezza.

A rivendicare le nuove disposizioni il vicepremier e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che sui social ha scritto: “Da stasera è legge. Più militari per Strade Sicure, di cui 500 già a Milano, arresto in differita grazie alle telecamere e più poteri alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine. E poi avanti, in prospettiva, con la revoca della cittadinanza e del permesso di soggiorno ai maggiorenni che commettono reati e con l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per i minorenni che spacciano, saccheggiano o devastano.

Chi sbaglia paga. Perché chi devasta una vetrina o aggredisce una commessa non è un rivoluzionario: sei un coglione.” Ma attenzione, in riferimento al post è intervenuta Selvaggia Lucarelli, ricordando un determinato episodio passato.

“Oggi verrebbe preso a manganellate”, Selvaggia Lucarelli demolisce Salvini: la rivelazione shock

Selvaggia Lucarelli ha ricordato un episodio del 1999, quando Matteo Salvini lanciò delle uova contro il Presidente del Consiglio, colpendo per sbaglio alcuni poliziotti: “Nel 1999 Matteo Salvini lanciò uova contro il presidente del Consiglio.

Colpì per sbaglio alcuni poliziotti e si beccò 30 giorni con la condizionale. Da giovane contestava il potere a colpi di uova e gli è andata bene perché il potere non era lui, oggi si prenderebbe una manganellata in fronte e lo porterebbero in carcere.” La Lucarelli poi ha preso di mira anche Giorgia Meloni: “Brava Giorgia. Rispondi al disagio, alla rabbia sociale, alla mancanza di un’idea di presente e di futuro con la repressione. È proprio una bella trovata.”