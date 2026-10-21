Dopo le violenze nelle piazze italiane, specie a Milano, con Piazza Duomo devastata, con vetrine rotte e negozi presi d’assalto, soprattutto da minorenni, è stato varato il nuovo decreto sicurezza. Su ciò è intervenuta Selvaggia Lucarelli, chiamando in causa Matteo Salvini.
Proteste di piazza, nuovo decreto sulla sicurezza: il post di Salvini
Dopo quanto accaduto nello scorso fine settimana soprattutto in piazza Duomo a Milano, è in vigore un nuovo decreto sulla sicurezza.
A rivendicare le nuove disposizioni il vicepremier e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che sui social ha scritto: “Da stasera è legge. Più militari per Strade Sicure, di cui 500 già a Milano, arresto in differita grazie alle telecamere e più poteri alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine. E poi avanti, in prospettiva, con la revoca della cittadinanza e del permesso di soggiorno ai maggiorenni che commettono reati e con l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per i minorenni che spacciano, saccheggiano o devastano.
Chi sbaglia paga. Perché chi devasta una vetrina o aggredisce una commessa non è un rivoluzionario: sei un coglione.” Ma attenzione, in riferimento al post è intervenuta Selvaggia Lucarelli, ricordando un determinato episodio passato.
“Oggi verrebbe preso a manganellate”, Selvaggia Lucarelli demolisce Salvini: la rivelazione shock
Selvaggia Lucarelli ha ricordato un episodio del 1999, quando Matteo Salvini lanciò delle uova contro il Presidente del Consiglio, colpendo per sbaglio alcuni poliziotti: “Nel 1999 Matteo Salvini lanciò uova contro il presidente del Consiglio.
Colpì per sbaglio alcuni poliziotti e si beccò 30 giorni con la condizionale. Da giovane contestava il potere a colpi di uova e gli è andata bene perché il potere non era lui, oggi si prenderebbe una manganellata in fronte e lo porterebbero in carcere.” La Lucarelli poi ha preso di mira anche Giorgia Meloni: “Brava Giorgia. Rispondi al disagio, alla rabbia sociale, alla mancanza di un’idea di presente e di futuro con la repressione. È proprio una bella trovata.”