“Un vuoto incolmabile”, Giuliano Sangiorgi in lutto: il terribile annuncio

È morto a 57 anni Antonio Boccuni, storico bodyguard di Giuliano Sangiorgi e presenza fondamentale nella storia dei Negramaro. Stroncato da un infarto, era legato da anni al cantante e alla band salentina, con cui aveva condiviso il percorso dagli esordi al successo. La sua scomparsa ha generato profondo lutto nel mondo della musica, con numerosi artisti che hanno voluto ricordarlo sui social.

Dagli inizi a Genova ai grandi nomi dello spettacolo: la carriera di Antonio Boccuni

La vita di Antonio Boccuni era iniziata a Taranto, città in cui era nato e aveva trascorso la prima parte della sua esistenza. A 22 anni si era trasferito a Genova insieme alla famiglia, in seguito alle difficoltà economiche affrontate dal padre.

In Liguria, Antonio e il fratello avevano iniziato a lavorare nel settore della sicurezza all’interno delle discoteche, acquisendo esperienza e costruendo gradualmente una propria attività imprenditoriale. Con il tempo, gli incarichi si erano ampliati, portandoli a collaborare con personalità di primo piano del cinema, della musica e dello spettacolo. Nel corso della sua carriera, Boccuni aveva lavorato con Brad Pitt, Robert De Niro, Elisabetta Canalis, Silvio Muccino e Bob Sinclar.

Particolarmente toccante il ricordo di Andro, componente della band, che sui social ha affidato al proprio messaggio tutta l’incredulità per una perdita tanto improvvisa: «La vita può essere tremendamente ingiusta, e lo sappiamo da millenni, non ci pensi mai che questi legami potrebbero spezzarsi da un momento all’altro». Poi, rivolgendosi direttamente all’amico, ha aggiunto: «Ci hai fottuto Antonio, a ‘sto giro ci hai proprio fottuto».

Anche Gigi D’Alessio ha voluto salutarlo con un messaggio affettuoso, scrivendo: «Antò, ti ho voluto tanto bene», mentre Emma ha reagito alla notizia con poche parole, cariche di incredulità: «Ma non è possibile». Tra coloro che hanno manifestato il proprio cordoglio figurano anche Jovanotti, Alessandra Amoroso, Nek, Giorgia e Levante, insieme a tanti altri professionisti del settore musicale.

“Un vuoto incolmabile”, Giuliano Sangiorgi in lutto: il terribile annuncio

La musica italiana piange Antonio Boccuni, storico collaboratore e guardia del corpo di Giuliano Sangiorgi, scomparso improvvisamente a 57 anni a causa di un infarto. Originario di Taranto e trasferitosi da giovane a Genova, era una presenza familiare per i Negramaro, che aveva seguito sin dai primi passi della loro carriera. Il suo ruolo andava ben oltre la tutela della sicurezza del frontman: nel corso degli anni aveva costruito con lui e con gli altri componenti della band un rapporto di amicizia e fiducia, diventando parte integrante della loro storia. La notizia della morte ha colpito profondamente il gruppo, che gli ha dedicato un messaggio sui social accompagnato da alcune fotografie, tra cui uno scatto realizzato durante un’esibizione dal vivo. «Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi», hanno scritto i musicisti, esprimendo il dolore per una perdita difficile da accettare.

Anche Giuliano Sangiorgi ha voluto ricordare Boccuni, scegliendo di condividere una fotografia che li ritrae insieme in un momento di complicità: il cantante è sulle sue spalle, in un’immagine che restituisce la confidenza maturata durante tanti anni trascorsi fianco a fianco.

La scomparsa arriva in una fase significativa per i Negramaro, all’indomani della messa in onda su Rai 2, martedì 20 ottobre, del concerto registrato all’Arena di Verona, uno degli appuntamenti più importanti prima della pausa annunciata dalla band.

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