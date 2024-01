Una sorpresa in ospedale: i Negramaro fanno visita a Jovanotti

Circa sei mesi fa Jovanotti era stato vittima di un brutto incidente avvenuto in sella alla sua bici, mentre si trovava a Santo Domingo. Per questo motivo il cantante è stato sottoposto nelle scorse ore ad una importante operazione con lo scopo di riallineare il femore. Durante questi giorni di ricovero Jovanotti ha ricevuto una speciale visita dai Negramaro. Per l’artista questo incontro è stato l’occasione per ascoltare il brano che la band salentina presenterà al teatro Ariston, durante il Festival di Sanremo del 2024.

Negramaro, fanno visita a Jovanotti: gli scatti sui social

L’incontro tra i Negramaro e il cantante è stato immortalato attraverso alcune foto sui social. La band salentina ha scritto in particolare: “Siamo andati a trovare nostro fratello Jovanotti in ospedale dopo l’intervento che ha subito in queste ultime ore. È davvero bellezza infinita, sempre, è una stella che brilla e pronta a farlo con una luce ancora più forte di prima”.

Il gruppo ha poi proseguito dedicando al cantante affettuose parole d’amicizia, augurando al contempo che Jovanotti torni quanto prima ad esibirsi davanti ad un pubblico: “Ti vogliamo bene, fratello! Non vediamo l’ora che sia musica e vita insieme, sul palco e fuori dal palco, ovunque sia… torna presto a splendere per tutti noi!”.

Jovanotti sui Negramaro: “Siamo amici per la vita”

Nel frattempo, anche il cantante ha a sua volta ricambiato l’affetto ricevuto dai Negramaro, dando anche una sua piccola opinione sul brano “Ricominciamo tutto”: “Ieri nella camera dove sono ricoverato ho avuto la gioia di ascoltare in anteprima la canzone che i Negramaro porteranno a Sanremo (Ricominciamo tutto). È stata una visita bellissima, siamo amici per la vita e questo pezzo vi emozionerà forte, come ha fatto con me!”.