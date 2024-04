Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro anticipano il matrimonio: dovevano sposarsi il prossimo 11 ottobre ma hanno deciso di cambiare data e spostarla in estate per Eleonora Giorgi, la madre di Ciavarro che sta combattendo contro un tumore al pancreas.

La nuova data del matrimonio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato la nuova data a Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda il 7 maggio. Dovevano sposarsi l’11 ottobre in Campania e invece ora convoleranno a nozze il 12 luglio in Versilia.

«Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze», ha dichiarato Clizia Incorvaia.

I dettagli svelati sul matrimonio della coppia

Clizia Incorvaia ha rivelato altri dettagli del matrimonio con Paolo Ciavarro: il suo abito sarà bianco e sobrio, lineare e allo stesso tempo geometrico.

Alla festa ci saranno ben duecento invitati. «L’ho voluta io che ho una famiglia larga», ha precisato Clizia, «Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni!».

Per quanto riguarda la luna di miele, invece, il luogo fissato è quello delle Maldive.

Secondo matrimonio per Clizia Incorvaia

Per la donna si tratta del secondo matrimonio: dal 2015 al 2019 è stata sposata con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni.