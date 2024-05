Per l’ultima puntata di Amici 23 è ormai questione di ore: la finale andrà in onda questo sabato, 18 maggio, e gli allievi che si contendono la vittoria sono in ‘sei‘: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Sarah e Mida. A rivelare il nome del possibile vincitore è Luca Jurman, ex insegnante del talent.

Le parole di Luca Jurman sul vincitore di Amici 23

L’ex insegnante, Luca Jurman, è tornato a parlare di Amici svelando il nome di chi, secondo lui, dovrebbe e potrebbe vincere l’edizione numero 23 del talent.

A sorpresa è arrivata l’opinione dell’ex professore del talent che, spesso ha criticato aspramente la produzione ed il cast del programma, mentre oggi ha apprezzato le grandi potenzialità della 18enne, Sarah Toscano:

«Riuscirete a cavarvela se vince Marisol o al massimo questa ragazzina qui. Quanto a flow agli altri fa un baffo, è molto più musicale».

Le critiche di Luca Jurman rivolte al talent Amici

Negli ultimi anni, Luca Jurman è stato protagonista di diversi attacchi al talent nel quale è stato insegnante diversi anni fa. A tal proposito, nei mesi passati, la produttrice del programma ha condiviso una nota in cui affermava che Jurman persisteva nell’offendere chi lavorava al programma.

Secondo il produttore i talent, come nel caso di Amici di Maria De Filippi, non sono più in grado di mandare avanti il vero talento, ma si impelagano nei meccanismi televisivi.