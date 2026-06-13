Professore minacciato con arma a scuola: il caso dell'Istituto Galileo Galilei di Mirandola

Un episodio allarmante si è verificato il 21 maggio presso l’Istituto superiore Galileo Galilei di Mirandolain provincia di Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente durante le ore di lezione. L’episodio, che ha visto coinvolti anche altri ragazzi, ha destato grande preoccupazione tra il corpo docente e la dirigenza scolastica.

La minaccia durante le lezioni

Secondo quanto emerso, il docente si trovava alla cattedra quando è stato preso alle spalle da un gruppo di studenti. Uno di loro, brandendo una pistola a pallini che riproduceva fedelmente un’arma vera, ha puntato l’arma alla tempia del professore, esigendo le sue sigarette con la minaccia: “Dammi le sigarette o sparo”.

L’episodio è stato ripreso con un video, aggiungendo un ulteriore elemento di gravità alla situazione.

Il professore ha immediatamente formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e ha informato il dirigente scolastico, Edoardo Ricci. La reazione della scuola è stata tempestiva: il giovane responsabile dell’accaduto è stato allontanato dall’istituto.

Le conseguenze per lo studente

Il preside Edoardo Ricci ha dichiarato che il ragazzo aveva già ricevuto due provvedimenti di sospensioneciascuno della durata di dieci giornie aveva superato il limite massimo di assenze consentite. “Il ragazzo – ha detto – aveva già ricevuto due provvedimenti di sospensione di dieci giorni e aveva anche superato il limite massimo di assenze. È stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto, cosa che poi è avvenuta nei giorni successivi.”

Il preside ha inoltre sottolineato la sottovalutazione dei rischi e l’inconsapevolezza dimostrata dagli studenti coinvolti. “Quello che traspare – ha aggiunto – è la loro sottovalutazione completa dei rischi del fatto e la loro inconsapevolezza: è disarmante.”

Un istituto già al centro di polemiche

L’Istituto Galileo Galilei di Mirandola era già stato al centro di polemiche in passato. In un episodio precedente, durante la ricreazione, si era tenuto un incontro di boxe tra alcuni studenti. Questo comportamento inappropriato aveva portato il consiglio d’istituto a escludere gli studenti protagonisti dagli scrutini di fine anno.

Gli episodi recenti sollevano interrogativi sulla gestione della disciplina e sul clima scolastico all’interno dell’istituto. La dirigenza ha ribadito l’impegno a garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti e il personale scolastico.