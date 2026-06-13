Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame, è l'artista più giovane di sempre

(Adnkronos) - Taylor Swift a 36 anni è entrata ufficialmente nella Songwriters Hall of Fame, diventando la più giovane donna di sempre a ricevere questo riconoscimento dedicato ai grandi autori della musica contemporanea. La cerimonia si è svolta a New York e ha riunito alcune delle figure più...

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Taylor Swift a 36 anni è entrata ufficialmente nella Songwriters Hall of Fame, diventando la più giovane donna di sempre a ricevere questo riconoscimento dedicato ai grandi autori della musica contemporanea. La cerimonia si è svolta a New York e ha riunito alcune delle figure più influenti dell’industria musicale internazionale. Il riconoscimento assegnato a Swift conferma il suo impatto sulla musica contemporanea e sulla scrittura di canzoni, che negli ultimi anni ha ridefinito il panorama del pop internazionale.

A introdurre la sua premiazione è stato il regista Steven Spielberg, che ha tenuto un discorso a sorpresa elogiando la forza narrativa delle sue canzoni: “C’è qualcosa di innegabile nel modo in cui i brani si imprimono nelle nostre anime”, ha dichiarato, sottolineando poi come Swift “ci conosca tutti troppo bene”.

Nel suo intervento, la cantante ha raccontato con emozione il proprio percorso, ricordando il trasferimento della famiglia dalla Pennsylvania a Nashville per sostenere la sua carriera musicale. “Non riuscirò mai a esprimere abbastanza gratitudine”, ha detto, trattenendo le lacrime. Swift ha poi rivolto un messaggio ai giovani autori: “Bisogna dare priorità a ciò che si ama, fino in fondo.

Perché ne avrete bisogno”.

La cerimonia, ospitata al Marriott Marquis Hotel, ha celebrato anche altri grandi nomi della musica, tra cui Alanis Morissette, Kenny Loggins e il duo dei Kiss Gene Simmons e Paul Stanley. Non sono mancati tributi e performance dedicate ai nuovi ingressi nella prestigiosa istituzione, che dal 1969 premia i più importanti cantautori della musica popolare.

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