Sinner e Laila Hasanovic, spesa insieme a Montecarlo

Sinner e Laila Hasanovic, spesa insieme a Montecarlo

(Adnkronos) - Jannik Sinner e Laila Hasanovic continuano la loro vita insieme a Montecarlo. Il tennista azzurro si sta allenando nel Principato di Monaco, dopo aver trascorso una breve vacanza in Sardegna, senza rinunciare però alla compagnia della fidanzata. I due sono stati paparazzati in un s...