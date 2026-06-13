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Mondiali, invasione di campo (fallita) durante Stati Uniti-Paraguay

Mondiali, invasione di campo (fallita) durante Stati Uniti-Paraguay

(Adnkronos) - Invasione di campo (fallita) ai Mondiali 2026. Durante Stati Uniti-Paraguay, partita vinta dalla Nazionale a stelle e strisce per 4-1, un tifoso si è fatto prendere un po' troppo dalla gioia del momento, provando a entrare in campo ma venendo immediatamente placcato dagli steward e ...

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Invasione di campo (fallita) ai Mondiali 2026. Durante Stati Uniti-Paraguay, partita vinta dalla Nazionale a stelle e strisce per 4-1, un tifoso si è fatto prendere un po’ troppo dalla gioia del momento, provando a entrare in campo ma venendo immediatamente placcato dagli steward e dalla sicurezza presente. 

Come mostrato da un video diventato rapidamente virale su X, il tifoso, dopo il terzo gol statunitense, ha scavalcato le protezioni, cominciando a correre per cercare un punto ‘libero’ per entrare in campo.

 

Alla fine l’uomo ha deciso di saltare comunque, finendo però tra le braccia della sicurezza e beccandosi i fischi del resto degli spettatori, che gli hanno rivolto parole poco carine. 

 

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