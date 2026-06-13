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Mondiali, Ibrahimovic litiga con Speed per colpa... di Ronaldo

Mondiali, Ibrahimovic litiga con Speed per colpa... di Ronaldo

(Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovic 'minaccia' IShowSpeed. Prima del fischio d'inizio di Stati Uniti-Paraguay, gara d'esordio degli Usa nel girone D dei Mondiali 2026 e vinta dai padroni di casa per 4-1, l'ex attaccante svedese, che sta commentando la rassegna iridata per Fox Sports, ha avuto una (gi...

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Zlatan Ibrahimovic ‘minaccia’ IShowSpeed. Prima del fischio d’inizio di Stati Uniti-Paraguay, gara d’esordio degli Usa nel girone D dei Mondiali 2026 e vinta dai padroni di casa per 4-1, l’ex attaccante svedese, che sta commentando la rassegna iridata per Fox Sports, ha avuto una (giocosa) lite con il noto youtuber. 

“Chi pensi che vincerà la Coppa del Mondo?”, gli ha chiesto Ibrahimovic.

Secca la risposta di Speed: “Ronaldo. Il Portogallo vincerà il Mondiale”, una risposta che non è piaciuta al dirigente del Milan. 

Ibrahimovic ha prima guardato il compagno di trasmissione Thierry Henry e ha tolto il microfono allo youtuber, spintonandolo fuori dall’inquadratura: “Vai via”. 

 

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