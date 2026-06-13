Home > Flash news > Verissimo - Le storie, oggi sabato 13 giugno: gli ospiti e le interviste

Verissimo - Le storie, oggi sabato 13 giugno: gli ospiti e le interviste

Verissimo - Le storie, oggi sabato 13 giugno: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Silvia Toffanin torna oggi, sabato 13 giugno, e domani, domenica 14 giugno, con un nuovo doppio appuntamento di 'Verissimo- Le storie'. Dalle emozioni di Melissa Satta ai racconti inediti di René De Silvestro e Guillermo Mariotto: ecco le interviste più intense della stagione.  A ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, sabato 13 giugno, e domani, domenica 14 giugno, con un nuovo doppio appuntamento di ‘Verissimo- Le storie’. Dalle emozioni di Melissa Satta ai racconti inediti di René De Silvestro e Guillermo Mariotto: ecco le interviste più intense della stagione.  

A Verissimo il racconto di Melissa Satta e l’intervista ritratto di Paolo Del Debbio.

Spazio anche alla storia e al talento di Fabio Fognini e al percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi. Tra le interviste di oggi, il pubblico potrà rivivere i racconti di due icone del cinema e della tv: Edwige Fenech e Gigliola Cinquetti. 

Domenica 14 giugno spazio alle interviste inedite di René De Silvestro e Guillermo Mariotto.

Andrà in onda anche l’intervista di Al Bano e il racconto di Sonia Bruganelli. Il pubblico potrà rivivere l’intervista di un’icona della musica italiana: Patty Pravo. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
Domani
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco
Haiti
03:00CESTGirone C
Scozia
Australia
06:00CESTGirone D
Turchia

Risultati

Oggi
Stati Uniti
41FT · Girone D
Paraguay
ven 12 giu
Canada
11FT · Girone B
Bosnia
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 15:04 CEST