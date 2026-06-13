Mamma e figlia avvelenate a Pietracatella: l’amica al centro delle indagini, le chat recuperate farebbero emergere omissioni su una crisi coniugale.

Il caso di Pietracatella (Campobasso) resta al centro delle indagini dopo la morte di mamma Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta a dicembre per avvelenamento da ricina. Le nuove verifiche degli inquirenti si concentrano sui rapporti personali della vittima e sulle chat recuperate dai dispositivi elettronici, che avrebbero fatto emergere elementi ritenuti rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Mamma e figlia avvelenate: l’inchiesta e i nodi ancora aperti sulla ricina

Nel frattempo proseguono gli accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati nell’abitazione della famiglia — telefoni, computer, tablet e modem — ancora sotto analisi forense per ricostruire le ultime comunicazioni prima della tragedia. Resta inoltre irrisolta una delle domande centrali dell’inchiesta: la provenienza della ricina, che secondo gli esperti deriverebbe da un processo di sintesi complesso e potrebbe essere stata acquistata online, anche attraverso canali del Dark Web, oppure prodotta in altro modo.

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, i messaggi con l’amica indagata: “Antonella voleva divorziare”

L’amica della famiglia Di Vita, denunciata per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Pietracatella (Campobasso), avrebbe omesso informazioni rilevanti emerse nel corso delle indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, decedute a dicembre dopo un avvelenamento da ricina.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nei messaggi recuperati dagli inquirenti Antonella avrebbe confidato alla conoscente le difficoltà nel rapporto con il marito Gianni Di Vita, arrivando a chiedere supporto per individuare un legale: «Voglio separarmi aiutai a trovare un divorzista».

Tuttavia, davanti alla Squadra Mobile la donna pare abbia dichiarato più volte di non essere a conoscenza di tensioni coniugali. Anche durante la terza audizione pare abbia ribadito la stessa versione, che però non avrebbe trovato riscontro nelle conversazioni analizzate dagli investigatori. In quelle chat, infatti, emergerebbero riferimenti espliciti a una possibile «separazione» e a problemi sempre più gravi all’interno della coppia. Messa di fronte a tali elementi, la testimone non sarebbe riuscita a chiarire le incongruenze, fino alla contestazione finale di aver «ostacolato l’attività di ricostruzione dei fatti».

La denuncia per favoreggiamento non modificherebbe però la natura principale del procedimento, che resta un’indagine per duplice omicidio volontario senza indagati. Secondo gli investigatori, la contestazione riguarda esclusivamente il presunto ostacolo alla ricostruzione dei fatti, senza alcun coinvolgimento diretto nell’avvelenamento.