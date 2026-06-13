Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner, e Achille Lauro insieme: il motivo diet...

Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner, e Achille Lauro insieme: il motivo diet...

Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner dice sì ad Achille Lauro: cosa faranno insieme?

Laila Hasanovic, fidanzata del campione di tennis Jannik Sinner, è stata paparazzata “insieme” ad Achille Lauro. Ma qual è il motivo di questo avvicinamento?

Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic “insieme” ad Achille Lauro: il motivo sorprende

Laila Hasanovic, modella e fidanzata di Jannik Sinner insieme ad Achille Lauro, ma perché? Cosa lega i due? Ecco svelato il motivo!

Lara Hasanovic e Achille Lauro, perché erano insieme?

L’artista romano, che ha conquistato lo Stadio Olimpico, è riuscito a convincere la fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic, a partecipare all’evento speciale che si svolgerà il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano.

La modella danese, e fidanzata di Sinner, avrebbe ceduto alle richieste del cantante romano. Secondo alcune indiscrezioni, Lauro avrebbe chiamato personalmente Laila Hasanovic per convincerla a partecipare all’evento sotto la sua direzione artistica.

L’evento

Il grande evento a Milano segna il debutto di Achille Lauro come direttore creativo del brand Dondup proprio nello stadio San Siro.

Secondo le indiscrezioni Lauro avrebbe organizzato un maxi evento che unisce musica, intrattenimento, creatività e moda. Dunque la chiamata alla modella e fidanzata di Sinner, che potrebbe sfilare e presentare la prima capsule collection di Lauro firmata per il noto brand.

Laila Hasanovic e Jannik Sinner: più affiatati che mai

Il cantante romano sarebbe così riuscito nella grande impresa di avere la partecipazione della fidanzata di Jannik Sinner. Sinner e Hasanovic d’altronde sono tra le coppie più amate ma anche chiacchierate degli ultimi tempi.

Lei modella e influencer danese, molto riservata, appare pochissimo sui social e agli eventi mondani. Le uniche apparizioni sono quelle avvenute sugli spalti durante le partite del fidanzato Sinner. Che questa volta i ruoli si invertano?

La storia tra i due

Nel frattempo la loro storia d’amore procede alla grande. Insieme da più di un anno, lontani dai riflettori, i due si sostengono molto nella vita privata e professionale.

Proprio qualche giorno fa sono stati avvistati al lussuoso Hotel Parigi a godersi una romantica cena, più affiatati che mai.