Valeria Marini ha un desiderio che non la abbandona mai, ovvero quello di diventare mamma. Ecco le sue parole, che hanno commosso il pubblico.

Valeria Marini mamma a 59 anni? Le sue parole commuovono

Valeria Marini è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, dove ha affrontato vari discorsi ma, in particolare, si è soffermata su quello che è da sempre un suo grande desiderio, ovvero quello di diventare mamma.

Oggi, Valeria ha 59 anni, e ha raccontato che in futuro si immagina con accanto una famiglia e che a oggi l’adizione è per lei una concreta possibilità: “vorrei costruire una famiglia e adottare un bambino. Questo è il mio desiderio più autentico e profondo. Non chiedo mica la luna, voglio un marito dolce, sensibile e che mi faccia ridere.” Al momento però la showgirl ha detto che non ha ancora avviato le pratiche di adizione ma che per ora è solo un progetto.

Valeria Marini a La Volta Buona parla delle sue delusione d’amore

Ospite a “La Volta Buona” Valeria Marini ha rivelato il suo sogno di adottare un bambino e costruire una famiglia. La showgirl ha avuto tante delusioni amorose nel corso della sua vita, raccontando che: “se un fidanzato di chiede di scegliere tra lui e il lavoro, io non ho dubbi, punto tutto sul lavoro.

Un giorno potrei decidere di mollare la carriera, ma nessuno ha il diritto di chiedermelo.”