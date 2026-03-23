La volta buona riconfermata su Rai1: Balivo pronta per la stagione 2026/2027

Con i palinsesti televisivi che si preparano alla stagione 2026/2027, sulla scrivania dei dirigenti Rai è arrivata una decisione importante: Caterina Balivo rimarrà al timone di La Volta Buona nel daytime di Rai1. Dopo un avvio travagliato e alcune polemiche legate ai cambi di conduzione del passato, il programma ha registrato negli ultimi mesi segnali di ripresa che hanno convinto i vertici a rinnovare la fiducia alla conduttrice campana. Questa scelta si inserisce in una più ampia riflessione sui costi e sui ritorni pubblicitari dei prodotti pomeridiani dell’ammiraglia.

Le informazioni sulla riconferma sono circolate sui portali specializzati e confermate da fonti di settore: la programmazione prevede il ritorno dello show per la stagione 2026/2027, con ripresa prevista il 7 settembre 2026. Nel frattempo, la messa in onda è stata estesa fino a fine giugno, seguendo l’impostazione adottata per gran parte del daytime dell’ammiraglia. La decisione non è stata presa a caso: dietro c’è un’analisi attenta dei numeri, della resa pubblicitaria e della sostenibilità del format.

Perché la conferma: criteri e valutazioni

La scelta di rinnovare La Volta Buona si basa su elementi concreti: oltre ai costi contenuti e alla buona resa commerciale, la redazione ha registrato un trend di ascolti in crescita che ha migliorato la posizione di Rai1 nel confronto quotidiano con la concorrenza. I vertici aziendali hanno valutato non solo la singola puntata ma l’andamento complessivo, la capacità del programma di fidelizzare il pubblico e la congruenza del format con la linea editoriale della rete. In questo quadro, confermare la conduzione di Caterina Balivo è sembrata una soluzione pragmatica e strategica per consolidare il pomeriggio dell’ammiraglia.

Ascolti e impatto pubblicitario

Negli ultimi mesi La Volta Buona ha raggiunto valori medi che si aggirano intorno a 1,6–1,7 milioni di spettatori giornalieri, con picchi di oltre 1,7 milioni e percentuali di share competitive nella fascia pomeridiana. In particolare, alcune puntate hanno sfiorato 1.711.000 spettatori e share che nel corso della trasmissione sono arrivati anche al 18,22%. Numeri che non definirebbero il programma un fenomeno, ma che rappresentano un netto miglioramento rispetto all’esordio e che hanno effetti positivi sulla raccolta pubblicitaria: un elemento chiave per qualsiasi decisione di rinnovo in una rete pubblica attenta alla sostenibilità economica.

Il percorso del programma: dalla nascita alle correzioni editoriali

La storia de La Volta Buona è segnata da una partenza difficile: l’arrivo del format nel 2026 aveva seguito il passaggio di conduzione e la chiusura di altri programmi che avevano fatto discutere il pubblico e gli addetti ai lavori. Da allora la trasmissione ha subito aggiustamenti editoriali per trovare una propria identità. Grazie a piccoli interventi sul ritmo, sugli ospiti e sulla scaletta, il salotto pomeridiano ha gradualmente acquisito una dimensione più stabile. Il merito è stato attribuito tanto alla direzione del programma quanto alla capacità di Caterina Balivo di guidare dialoghi meno conflittuali e più orientati all’ascolto.

Il valore della continuità

Confermare un conduttore e un format significa anche puntare sulla continuità editoriale: il pubblico riconosce tempi, linguaggi e volti, e questa familiarità si traduce spesso in fidelizzazione. Per Rai1, mantenere una proposta stabile nel primo pomeriggio è stato considerato utile per ridurre il gap con la concorrenza e per offrire agli inserzionisti contesti prevedibili e misurabili. Inoltre, la programmazione prolungata fino a fine giugno consente di testare ulteriori ritocchi senza interrompere l’affiatamento conquistato con gli spettatori.

Programmazione e scenari per la prossima stagione

Salvo imprevisti, lo studio riaccenderà le luci il 7 settembre 2026, data indicata per la ripresa delle trasmissioni nella stagione 2026/2027. Non sono previste rivoluzioni di formato: la struttura rimarrà simile a quella apprezzata recentemente, con ospiti, rubriche e momenti di intrattenimento che hanno contribuito al recupero di ascolti. Occhi puntati anche sulle settimane speciali che vedranno ospiti legati al mondo dello spettacolo e della musica, e su eventuali collegamenti con eventi nazionali che possono influenzare la durata e la scaletta del daytime.

Brevi note operative

Durante le giornate con appuntamenti istituzionali o speciali del Tg1 il palinsesto potrà subire sospensioni o riduzioni temporanee della durata della puntata, come già accaduto per alcuni speciali legati al referendum. Nel complesso, però, la linea scelta è chiara: puntare sulla stabilità editoriale affidando a Caterina Balivo la responsabilità di consolidare La Volta Buona come appuntamento fisso del pomeriggio di Rai1.