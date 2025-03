Un episodio che ha scosso il pubblico

La recente puntata de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, ha suscitato un acceso dibattito tra i telespettatori. Durante l’episodio, si è affrontato il tema della differenza d’età in amore, un argomento che continua a dividere l’opinione pubblica. Tuttavia, ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato uno scontro diretto tra la conduttrice e l’ospite Antonella Boralevi.

Il momento clou della trasmissione

Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha interrotto Antonella Boralevi con una frase che ha lasciato tutti di stucco: “Antonella, siamo in televisione, i tuoi tempi non sono alla portata nostra”. Questa affermazione ha scatenato una serie di reazioni sui social, dove molti utenti hanno criticato il comportamento della conduttrice, definendola arrogante e maleducata. Non è la prima volta che tra le due donne si verifica un episodio simile; in passato, Boralevi aveva già espresso il suo disappunto per essere stata interrotta troppo presto.

Le reazioni del pubblico e dei social

La reazione del pubblico è stata immediata e intensa. Su piattaforme come X, molti utenti hanno espresso la loro indignazione, chiedendosi chi si credesse Caterina Balivo per trattare così un’ospite. Alcuni