Nuovi titoli a Cannes: Paper Tiger, Victorian Psycho e altre aggiunte alla line up

Cannes arricchisce la line up con l'ingresso di Paper Tiger in concorso e numerosi titoli per Un Certain Regard, Cannes Première e le proiezioni speciali; l'Italia resta assente tra gli ultimi annunci

Il Festival di Cannes amplia la sua selezione ufficiale con una serie di titoli annunciati successivamente alla conferenza stampa principale: tra le nuove acquisizioni spicca l’ingresso in concorso di Paper Tiger di James Gray, destinato a gareggiare per la Palma d’Oro. Questa ondata di annunci completa la line up e conferma l’orientamento del festival verso opere internazionali di autori affermati e cineasti emergenti, senza tuttavia includere produzioni italiane tra le ultime aggiunte.

Le novità non si limitano al concorso principale: diversi film sono stati inseriti nelle sezioni Un Certain Regard, Cannes Première e nelle proiezioni speciali, oltre a una proposta per il pubblico giovane nella sezione Family Screening. I titoli portano con sé generi differenti, dal thriller poliziesco all’horror vittoriano, dalle opere prime ai documentari d’autore, tracciando un quadro variegato dell’offerta cinematografica prevista per il festival.

Paper Tiger: un ritorno al crime per James Gray

Il film di James Gray, intitolato Paper Tiger, si inserisce nel filone del crime drama e vanta un cast internazionale composto da Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller. Le prime informazioni narrative lo descrivono come un racconto crudo che segue due fratelli intenti a inseguire il sogno americano, finendo però per essere coinvolti in un piano che sembra troppo vantaggioso per essere reale: la premessa suggerisce tensione familiare e un intreccio con la criminalità organizzata, elementi che richiamano il tono duro delle opere precedenti del regista.

Cast e tono narrativo

La presenza di interpreti di primo piano come Scarlett Johansson e Adam Driver aumenta l’attenzione critica su Paper Tiger, mentre il ritorno di James Gray al genere che lo ha reso noto indica una scelta autoriale chiara. Il film viene descritto come un thriller poliziesco con forte tensione drammatica e focus sui legami fraterni, una combinazione che potrebbe rendere il titolo uno dei più osservati in gara per la Palma d’Oro.

Le aggiunte a Un Certain Regard e i titoli in rilievo

La sezione Un Certain Regard si arricchisce di opere dal sapore eterogeneo: tra queste figura Victorian Psycho di Zachary Wigon, un horror vittoriano interpretato da Maika Monroe e caratterizzato da ambientazioni gotiche e un cast che comprende Thomasin McKenzie e Jason Isaacs. Altre pellicole inserite sono Mémoire de fille di Judith Godrèche, tratto da materiale autobiografico, e Titanic Ocean di Konstantina Kotzamani, una storia di formazione ambientata tra adolescenti impegnati in un originale percorso di addestramento. Il film di chiusura della sezione sarà Ulysse di Laetitia Masson.

Temi e prospettive

Le scelte per Un Certain Regard sottolineano l’interesse del festival per narrative di formazione, sperimentazione di genere e riletture storiche: l’horror gotico convive con biografie intime e storie di crescita, offrendo al pubblico e alla critica spunti differenti per valutare tendenze e nuovi talenti nel panorama internazionale.

Cannes Première, proiezioni speciali e family screening

La sezione Cannes Première accoglie titoli come The End of It di Maria Martinez Bayona, Marie Madeleine di Gessica Généus, Aquí di Tiago Guedes, Mariage au goût d’orange di Christophe Honoré e Si tu penses bien di Géraldine Nakache. Nelle proiezioni speciali fanno il loro ingresso opere variegate: il dramma Ceniza en la boca (Ashes) di Diego Luna, il documentario Groundswell dei coniugi Joshua e Rebecca Tickell, l’animazione Tangles di Leah Nelson e altre prime opere come Vesna di Rostislav Kirpičenko e Le Triangle d’Or di Hélène Rosselet-Ruiz.

Proposta per le famiglie

Per il pubblico più giovane è prevista la proiezione di Lucy Lost di Olivier Clert nella sezione Family Screening, un inserimento che conferma l’attenzione del festival anche verso produzioni d’animazione e appuntamenti pensati per famiglie e spettatori di tutte le età.

Nel complesso, questi annunci completano una programmazione che mescola autori affermati e nuove voci internazionali, ma mantengono un dato evidente: tra le aggiunte comunicate non figura alcuna produzione italiana. Questo elemento sintetizza un piccolo spostamento nella rappresentanza nazionale all’interno della line up, e sarà uno dei punti di osservazione per critici e operatori durante lo svolgimento del festival.