Sandra Wollner e Everytime vincono Un Certain Regard a Cannes

La sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes ha espresso il proprio verdetto: il film Everytime, diretto da Sandra Wollner, è stato premiato come vincitore della rassegna. Questa decisione mette in luce un’opera che, per la giuria, rappresenta una voce originale all’interno del panorama internazionale; la sezione, concepita come spazio di scoperta per opere che si differenziano per linguaggio o prospettiva, continua a essere un osservatorio privilegiato per nuovi autori e proposte coraggiose.

Accanto al premio principale, la giuria ha distribuito riconoscimenti che fotografano la varietà di sensibilità presenti quest’anno a Cannes: dal cinema d’autore alle produzioni più sperimentali. Tra i titoli celebrati figurano Les Éléphants Dans La Brume di Abinash Bikram Shah e Le Corset di Louis Clichy, tradotti in attribuzioni specifiche dalla giuria.

Inoltre, la selezione ha reso omaggio a interpreti che hanno contribuito in modo determinante al registro emotivo e narrativo dei film presentati.

I premi principali assegnati

Il riconoscimento più ambito della sezione, il premio di Un Certain Regard, è andato a Everytime, confermando l’interesse per storie che indagano dimensioni intime e sociali con linguaggi non convenzionali.

La giuria ha invece attribuito il premio della giuria a Les Éléphants Dans La Brume, opera che si è distinta per la sua capacità di unire sensibilità poetica e impegno narrativo. Un premio speciale della giuria è stato dedicato a Le Corset, scelta che sottolinea il valore del rigore formale e della personalità autoriale nella sezione.

Vincitore di Un Certain Regard

Everytime di Sandra Wollner è stato indicato come film vincitore della sezione grazie a una combinazione di fattori che hanno convinto la giuria: originalità stilistica, coerenza di scrittura e intensità delle interpretazioni. In questo contesto Everytime emerge come esempio di cinema contemporaneo che privilegia la costruzione di atmosfere e l’esplorazione dei personaggi, piuttosto che soluzioni narrative tradizionali, e il riconoscimento conferisce visibilità e potenziale circuitazione internazionale all’opera e alla sua autrice.

Premi della giuria e riconoscimenti attoriali

Il premio della giuria è stato conferito a Les Éléphants Dans La Brume, firmato da Abinash Bikram Shah, mentre il premio speciale della giuria è andato a Le Corset di Louis Clichy. Sul fronte delle performance, a conquistare il titolo di miglior attore è stato Bradley Fiomona Dembeassets per il suo ruolo in Congo Boy, mentre il riconoscimento come migliore attrice è stato assegnato congiuntamente a Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro e Mariangel Villegas per la loro interpretazione in Siempre Soy Tu Animal Materno. Queste scelte evidenziano un’attenzione particolare verso interpretazioni corali e ruoli che richiedono profondità emotiva.

Implicazioni per registi e interpreti

Ricevere un premio a Cannes, seppure nella sezione parallela di Un Certain Regard, può tradursi in opportunità concrete: incremento della visibilità internazionale, aperture per la distribuzione e interessi da parte di festival e piattaforme. Per Sandra Wollner e per gli altri autori premiati, il riconoscimento rappresenta un segnale di stima da parte della comunità critica e professionale, oltre che una potenziale leva commerciale che facilita l’incontro del film con nuovi pubblici al di fuori del circuito festivaliero.

Il valore culturale della selezione

La composizione dei premi assegnati dimostra come Un Certain Regard continui a essere un foro per proposte cinematografiche che interrogano forme e contenuti. Premiare opere come Everytime, Les Éléphants Dans La Brume e Le Corset significa valorizzare il rischio creativo e la ricerca estetica, elementi che mantengono il Festival di Cannes un punto di riferimento nel panorama internazionale. In definitiva, i riconoscimenti attribuiti quest’anno contribuiscono a delineare tendenze e a offrire spunti di riflessione sullo stato attuale del cinema mondiale.