Il cinema continua ad ottenere successo di visioni nel nostro paese, il weekend del 25 aprile si è dimostrato perfetto per andare al cinema a vedere le proiezioni presenti in sala a dimostrazione che è uno dei passatempi preferiti degli italiani nonostante il modificarsi delle stagioni che stanno virando verso il sole. Scopriamo quindi la classifica dei film più visti.

Da SuperMario all’horror il podio è variegato

Nella top 3 dei film più visti figura Super Mario Galaxy, film tratto dalla saga del videogioco che vede protagonista l’idraulico più famoso del mondo. L’incasso di questo fine settimana è stato di 511.088 euro con un totale di 13.502.804 euro nelle 4 settimane di proiezione.

In terza posizione l’horror “La Mummia” che totalizza nella tre giorni un incasso di 396.620 euro e un totale a due settimane dal debutto di 1.343.055 euro. Dietro di lui “The Drama – un segreto è per sempre” che incassa 281.065 euro e un totale 4.978.056 euro da quando è stato proiettato la prima volta.

“Michael” è il re del fine settimana

La prima posizione nella classifica dal 23 al 26 aprile è tutta di “Michael” biopic incentrata sui primi successi di Michael Jackson. Film di Antoine Fuqua con la presenza nel ruolo del re del pop di suo nipote, Jaafar Jackson.

Ha totalizzato, come riporta Ansa.it, 5.311.687 euro di incassi nei 4 giorni di proiezione con un totale di 643.935 spettatori che lo hanno guardato nelle sale italiane. Se continua su questi numeri può diventare uno dei film più visti dell’anno.

A proposito di proiezioni, la classifica di questa settimana potrebbe vedere un ribaltone, giovedì infatti debutterà il film “Il Diavolo Veste Prada 2” atteso da tantissimi fan in tutto il mondo che assisteranno al nuovo capitolo nel mondo del fashion del duo Streep-Hathaway.