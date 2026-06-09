Javier Martinez all’Isola dei Famosi 2026: cosa sappiamo fino ad ora

L’Isola dei Famosi 2026 continua a far parlare di sé, con nuovi nomi che emergono tra i possibili partecipanti. Tra questi, spicca quello di Javier Martinezl’ex concorrente del Grande Fratello che ha già rifiutato una precedente offerta di partecipazione. Le ultime indiscrezioni, però, suggeriscono che gli autori del reality show potrebbero averlo ricontattato.

Il reality show, condotto da Selvaggia Lucarellisarà ambientato nelle Filippine e registrato a giugno per essere trasmesso in autunno su Canale 5. Tra i naufraghi già confermati ci sono Francesco ChiofaloAlex CaniggiaZeudi Di Palma e Pierpaolo Pretellitutti ex concorrenti del Grande Fratello.

Le indiscrezioni su Javier Martinez

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Javier Martinez sarebbe stato ricontattato dagli autori de L’Isola dei Famosi dopo aver rifiutato una precedente offerta.

Non è tra quelli ancora confermati né tra quelli partitima potrebbe approdare successivamente sull’isola, sempre che dia il suo sì definitivo.

Un’altra fonte, la giornalista Simona Bastianiha mostrato uno screen di una bozza di articolo datata 29 marzo 2026, in cui rivelava che Javier Martinez era stato contattato per partecipare al reality. La bozza, però, non è mai stata pubblicata.

Ho questo articolo in bozze su OA-Plus da marzo. Una fonte mi aveva rivelato che Javier Martinez era stato contattato per andare a L’Isola dei Famosi, ma quando ho letto il nome di Zeudi Di Palma ho pensato che non fosse possibile vederli assieme e l’ho sospesoha scritto Bastiani.

Le tensioni tra Javier e Zeudi

La possibile partecipazione di Javier Martinez ha riacceso i riflettori su una storia che ha tenuto banco durante il Grande Fratello 2026. All’epoca, Zeudi Di Palma aveva manifestato interesse per Helena Prestesma in assenza di quest’ultima aveva iniziato a flirtare con Javier. Al ritorno di Helena, però, la modella aveva scelto di intraprendere una relazione con Javier, lasciando Zeudi appesa.

Immaginare un incontro tra Javier e Zeudi a distanza di anni incuriosisce molti fan, ma sembra improbabile che accada. Le Zelenale fan di Zeudi, hanno già manifestato preoccupazione per un possibile nuovo confronto tra i due.

Il cast confermato e le aspettative

Tra i naufraghi già confermati ci sono anche Francesco Chiofalo e Alex Caniggiaentrambi provenienti dal programma The 50. La conduzione di Selvaggia Lucarelli promette di portare una ventata di novità al reality show, che quest’anno sarà registrato e non trasmesso in diretta.

Le riprese sono già iniziate nelle Filippine, dove Selvaggia Lucarelli e Alvin hanno raggiunto il set. Tra i possibili nuovi naufraghi, oltre a Javier Martinez, ci sono anche altri nomi che potrebbero unirsi al gruppo in un secondo momento.

La partecipazione di Javier Martinez rimane ancora incerta, ma se dovesse dire sì, sicuramente aggiungerebbe un tocco di intrigo e tensione al reality show. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.