Il 19 settembre 2026 la Cattedrale di Napoli è tornata teatro di un fenomeno considerato sacro da secoli: il sangue conservato nella reliquia di San Gennaro si è nuovamente trasformato da solido a liquido, suscitando affetto e speranza tra i fedeli.

La cerimonia e il provvedimento del miracolo

Alle dieci minuti di dieci, esattamente alle 10:04, la gelida ampolla è stata posta sul grande altare e, sotto gli occhi attenti di circa duemila spettatori, il contenuto ha mostrato una liquefazione ininterrotta.

L’evento è stato preceduto dall’apertura della cassaforte della Cappella del Tesoro da parte dell’abate Vincenzo de Gregorio, assistito dal sindaco Gaetano Manfredi e dal presidente della Regione Campania Roberto Fico. Dopo il rito, l’arcivescovo Don Mimmo Battaglia ha portato l’ampolla fuori dalla navata per farla vedere a tutti i presenti, accompagnando il gesto con un tradizionale sventolio del fazzoletto bianco.

Il miracolo è stato annunciato con un lungo applauso, confermando ancora una volta la devozione della cittadinanza napoletana.

Le parole dell’Arcivescovo Battaglia: un appello contro la violenza

Durante l’omelia, Don Mimmo Battaglia ha rivolto il suo sguardo al santo patrono chiedendo una grazia per l’anno futuro, ma ha anche trasformato il discorso in una denuncia schietta: “la camorra è guerra, non ha nulla di religioso”.

Ha ricordato le vittime di cronici delitti, sottolineando che il sangue del martire non dovrebbe più ricordare “bambini uccisi e vittime innocenti”. Il cardinale ha lanciato un appello globale, chiedendo che nel 2027 Napoli non debba più seppellire i suoi giovani e che la Palestina e l’Ucraina possano tornare a essere solo terre di bambini. Il tono, commosso ma determinato, ha voluto trasformare il miracolo in un segnale di speranza e impegno contro la criminalità organizzata.

Reazioni istituzionali: messaggi di pace e legalità

Il presidente della Regione Campania, Massimiliano Manfredi, ha sottolineato l’importanza del segnale di San Gennaro, definendolo “un richiamo all’impegno quotidiano di ciascuno, nella lotta contro la camorra e nella costruzione di una rete di solidarietà”. Roberto Fico, capo politico della Regione, ha ribadito il valore della “cura del prossimo” e la necessità di “non abbandonarsi all’indifferenza”. Il sindaco Gaetano Manfredi ha aggiunto che l’unità è fondamentale in tempi di “individualismo”, chiedendo coesione per affrontare le difficoltà della città. Infine, il segretario generale UIL Campania, Giovanni Sgambati, ha espresso solidarietà al messaggio di Battaglia, affermando che la legalità può nascere solo “camminando insieme”.

Il rituale, oltre a confermare l’attaccamento spirituale dei napoletani al loro patrono, ha messo in luce le tensioni sociali che ancora lacerano la città. La presenza di autorità civili e religiose nello stesso spazio ha segnato un momento di dialogo fra fede e politica, con l’obiettivo comune di ridurre la violenza e rafforzare il senso di appartenenza. La liquefazione del sangue, infatti, è stata interpretata da molti come un simbolo di speranza: se un liquido può tornare a fluire, anche la solidarietà può rigenerarsi.

Le autorità comunali hanno infatti promesso un “grande sforzo” della prefettura e delle forze dell’ordine per contrastare la violenza notturna, mentre la Regione ha annunciato nuove iniziative a sostegno dei giovani a rischio di reclutamento dalla camorra. Il messaggio dell’Arcivescovo ha spinto i rappresentanti a sottolineare che la lotta contro il crimine organizzato richiede “coraggio, unità e una risposta condivisa della società”.

Il sangue di San Gennaro, ancora una volta sciolto, sembra chiedere un futuro in cui la pace sia più di un desiderio: una realtà tangibile per tutti i cittadini.