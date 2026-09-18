Tradimenti e polemiche in TV: Zanicchi, Ricciarelli e Balivo

Tradimenti e polemiche in TV: Zanicchi, Ricciarelli e Balivo

Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli accendono La Volta Buona con confessioni d’amore, tradimenti e una sorpresa sul bollo auto 2027.

Il 17 settembre 2026 il talk-show La Volta Buona ha ospitato due icone della musica italiana, Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli sotto la conduzione di Caterina Balivo. Il tema della puntata era il tradimento argomento che ha subito acceso i microfoni e messo in moto una serie di racconti personali e battute improvvisate.

Il tema del talk: tradimento e ricordi di una “troika”

Fin dall’inizio la conduttrice ha introdotto il tema dichiarando che le storie di tradimento avrebbero illuminato il palinsesto del pomeriggio. Accanto a Katia Ricciarelli è intervenuta Iva Zanicchi già nota per la sua lingua tagliente, pronta a svelare aneddoti mai raccontati prima in diretta.

Iva Zanicchi rivela la sua avventura in Unione Sovietica

Tra le prime dichiarazioni, Iva Zanicchi ha riportato una storia di viaggio nella Unione Sovietica dove durante una tournée ha incrociato un giovane traduttore di nome Sasha. “Era un ragazzo alto, biondo, con gli occhi azzurri, prestante, bellissimo… Era scoppiata una specie di passione“, ha ricordato, aggiungendo che “Era la prima volta che mi succedeva da quando ero sposata”.

Ritorno inaspettato del marito Antonio Ansoldi

Il ricordo, però, si è chiuso bruscamente quando il marito, Antonio Ansoldi è arrivato a sorpresa prima del previsto. Il sopracciglio di Zanicchi non ha esitato a completare il quadro con una battuta: “Mi sono sentita un po’ troika anche io”, richiamando il nome della tradizionale carrozza a tre cavalli russa.

Katia Ricciarelli sotto il fuoco di Iva Zanicchi

Una volta terminata la narrazione personale, Iva Zanicchi ha diretto lo sguardo verso Katia Ricciarelli chiedendole chi avesse realmente chiuso la storia d’amore con Pippo Baudo. “Dicci la verità, con Pippo Baudo chi è stato in definitiva a prendere la decisione di lasciare? Io so che sei stata tu perché anche lui ti tradiva, tra l’altro con una signora abbastanza famosa”, ha lanciato Zanicchi.

Ricciarelli, pur negando inizialmente, ha risposto sotto pressione: “Ma chi era? Se l’avessi saputo, gli avrei menato. Chi era?”. Iva ha risposto con ironia: “Denuncia? Tanto è morta!”, citando una delle sue battute più celebri.

Caterina Balivo smorza la polemica e annuncia il bollo auto 2027

Di fronte al crescente fermento, Caterina Balivo ha intervenuto per evitare eventuali querelle legali: “Adesso non si dice al microfono. Vi prego, non voglio nessuna querela da parte di nessuno”. Ha chiuso il segmento con una frase che ha suscitato ulteriori risate: “Ah, tanto è morta!”.

Nel frattempo, la conduttrice ha colto l’occasione per svelare un’informazione di pubblico interesse: a partire dal 2027 le auto piccole e medie e le moto non dovranno più pagare il bollo auto 2027. Il comunicato è stato rapidamente condiviso sui social, generando numerosi commenti e meme.

La puntata di La Volta Buona si è chiusa tra applausi, risate e qualche sprazzo di imbarazzo, confermando ancora una volta la capacità delle due protagoniste di trasformare ricordi personali in momenti televisivi di grande impatto.