Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, il programma di Rai 1 La Volta Buona condotto da Caterina Balivo ha trasmesso un servizio su Can Yaman protagonista della nuova comedy Bro su Prime Video. Nel clip, l’attore turco spiegava che il personaggio interpretato nella serie è un uomo imbranato con le donne un tratto che, a suo dire, contrasta con la propria esperienza personale.

Il servizio televisivo e la reazione in studio

Una volta terminata la puntata, Balivo e gli ospiti hanno iniziato a commentare il contenuto del servizio, ma hanno interpretato le parole di Yaman come una dichiarazione sulla sua vita privata. Le battute hanno ruotato attorno al suo aspetto fisico, definito “scolpito”, e alla supposta difficoltà a mantenere relazioni sentimentali.

In poche frasi è stato insinuato che l’attore fosse imbranato anche nella realtà trasformando una discussione sul ruolo recitativo in un giudizio personale.

Come è nato il fraintendimento

Il punto critico è stato il mancato chiarimento da parte della conduzione: le parole di Yaman, “‘imbranato con le donne’ è il personaggio nuovo che interpreto, non io”, erano state riportate in modo incompleto.

Il pubblico e i presenti in studio hanno Il risultato è stato un clima di imbarazzo che ha rapidamente spostato l’attenzione dal contenuto della serie alla vita sentimentale del protagonista.

La risposta diretta di Can Yaman sui social

Il divo turco ha deciso di non rimanere in silenzio. Nella serata stessa, ha scritto su Instagram un messaggio diretto al programma. Il post iniziava con “Carissimi, vi voglio bene però ‘imbranato con le donne’ è il personaggio nuovo che interpreto, non io. Per questo è una commedia. Avete capito male”. Ha poi aggiunto: “Mamma mia, che commenti tremendi. Io ho poca sostanza per far durare le mie relazioni? Direi proprio il contrario. Magari ne avessi poca, sarei stato molto più adatto a questo mondo”.

L’accento sul “persona-non-personaggio”

Nel suo sfogo, Yaman ha sottolineato che, a differenza del ruolo, nella vita reale è stato spesso fotografato accanto a donne di alto profilo e che quindi la definizione di imbranato con le donne non corrisponde alla sua esperienza. Il tono, seppur leggermente irritato, è stato chiaro: il fraintendimento è stato totale e le battute sugli aspetti fisici o relazionali sono risultate inopportune.

Il silenzio di La Volta Buona e le possibili implicazioni

Al momento della pubblicazione di questo articolo, né Caterina Balivo né la redazione de La Volta Buona hanno rilasciato una risposta ufficiale. È possibile che una replica arrivi nelle prossime ore, oppure che la redazione scelga di non approfondire ulteriormente la questione, lasciando l’incidente a “dissolversi” nel tempo. In ogni caso, il caso evidenzia come un singolo servizio televisivo possa trasformarsi rapidamente in un dibattito pubblico, soprattutto quando le parole di un ospite vengono estrapolate dal loro contesto originale.

Questo episodio, ora al centro delle cronache di intrattenimento, ricorda che la comunicazione televisiva richiede precisione: un semplice errore di interpretazione può generare una spirale di commenti, fraintendimenti e, infine, una risposta pubblica da parte del protagonista.