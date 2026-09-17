Il 23 settembre Tale e Quale Show riacquista la prima serata con una giuria rinnovata e accese discussioni tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini.

Il famoso varietà di Rai 1 torna a far parlare di sé il 23 settembre, segnando l’inizio della sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Dopo il delicato addio di Alessia Marcuzzi, il programma ha subito una revisione della giuria e della programmazione: la serata, tradizionalmente collocata al venerdì, è stata spostata al mercoledì, una scelta voluta da Rai per rinforzare l’offerta di intrattenimento a metà settimana.

Carlo Conti, conduttore storico, gestirà il nuovo appuntamento in prima serata, mantenendo la formula che ha conquistato il pubblico negli ultimi anni.

Il cambiamento di giorno e le ragioni di Rai

Il passaggio dal venerdì al mercoledì è stato spiegato come una risposta strategica della rete: Rai 1 intende ampliare la presenza di contenuti di varietà nella settimana, creando un ‘engine’ di intrattenimento più equilibrato.

Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time ha sottolineato che la scelta consente di dedicare più spazio a spettacoli live, puntando su una programmazione più variegata. Carlo Conti ha accolto la novità senza riserve, ribadendo che, “se non lo provo io, chi lo farà”. Nonostante la variazione, la trasmissione rimane in prima serata, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione di tutta la famiglia, anche se i più giovani dovranno probabilmente spostare la visione su RaiPlay.

La nuova giuria: volti noti e contrasti accesi

Con l’addio di Alessia Marcuzzi e di Giorgio Panariello, la giuria ha subito un rinnovamento significativo. Cristiano Malgioglio rimane al tavolo dei giudici, ma accanto a lui si aggiungono Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Malgioglio, noto per la sua schiettezza, non ha tardato a manifestare il suo dissenso verso la compagna di banco. In una rubrica di Oggi ha dichiarato: “Non sa cantare, non sa ballare e non capisco come possa giudicare gli artisti a Tale e Quale Show”. Le parole hanno acceso i riflettori su una rivalità già scoppiata l’estate scorsa al Padova Pride Village.

Le origini della polemica tra Malgioglio e Lamborghini

L’incidente al Pride Village è nato da una disputa sulla scaletta di un concerto estivo del 2023. L’agente di Elettra avrebbe chiesto a Malgioglio di spostare il suo numero, sostenendo che la cantante doveva prendere un aereo privato. Il cantautore ha reagito con una battuta contro la stessa, citando Lady Gaga“Ma questa chi si crede di essere, Lady Gaga?”. Lamborghini ha smentito la versione, precisando di non aver utilizzato un jet e di aver potuto essere contattata telefonicamente. Il dibattito è ripreso in radio, dove Malgioglio ha raccontato la sua versione, lamentandosi di dover “fare il suo spettacolo” mentre la collega si prepara a volare in un aereo privato.

Le critiche di Malgioglio alla collaborazione con Patty Pravo

Un altro punto di tensione è emerso quando Elettra Lamborghini ha stretto una collaborazione con Nicoletta Strambelli, alias Patty Pravo, per un progetto musicale da lanciare la prossima estate. Malgioglio ha commentato con disdegno: “Non vedo cosa ci trovi di speciale Nicoletta in quella lì”. La sua franchezza, tipica del suo stile, ha alimentato ulteriori discussioni sul ruolo dei giudici all’interno dello show, distinguendo tra giudizio tecnico e opinioni personali.

Carlo Conti e le prospettive per la nuova stagione

In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni il conduttore ha elogiato il nuovo cast definendolo “bellissimo” e tra i “più ricchi delle ultime edizioni”. Ha ammesso che la scelta dei concorrenti è sempre più difficile: “I personaggi sono sempre meno, perché bisogna avere voglia di studiare, di mettersi in gioco e non si può partire da zero”. Conti ha inoltre sottolineato l’importanza di una giuria “brillante” e “divertente”, capace di trasformare la valutazione in spettacolo, piuttosto che in un vero dibattito.

Il debutto della sedicesima edizione si profila quindi come un mix di novità e tensioni: un nuovo giorno di messa in onda, una giuria rinnovata, e un climax di polemiche tra i giudici più discussi. Il pubblico attende di scoprire se le “frecciatine” di Malgioglio e l’energia travolgente di Lamborghini porteranno a uno spettacolo più accattivante o a un confronto più acceso sul palco. Con Carlo Conti alle guide, l’attesa è garantita.