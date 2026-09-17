Mauro Corona lancia la sua profezia sul voto: cosa ha detto su Meloni e Vannacci

Mauro Corona lancia la sua profezia sul voto: cosa ha detto su Meloni e Vannacci

A È sempre Cartabianca, Mauro Corona ha lanciato la sua previsione su Meloni e Vannacci, soffermandosi anche sulle divisioni del centrosinistra.

Mauro Corona torna a parlare delle prossime elezioni e si sbilancia sul futuro scenario politico. Ospite di È sempre Cartabianca, lo scrittore ha fatto una previsione netta su Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, ipotizzando una possibile convergenza tra i due.

Mauro Corona spiazza sulle elezioni: la profezia su Meloni e Vannacci

Le prossime elezioni politiche sono finite al centro del confronto a È sempre Cartabianca, il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer.

Tra gli ospiti anche Mauro Corona, che durante il dibattito con la conduttrice e Mario Giordano ha delineato il possibile scenario futuro, soffermandosi in particolare su Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Lo scrittore ha ipotizzato un avvicinamento tra i due, spingendosi fino a indicare una percentuale molto alta: «Meloni e Vannacci faranno corpo unico e vinceranno con il 70%.

Questo l’ho detto e lo affermo».

Una previsione che ha sorpreso Berlinguer, intervenuta con un «Addirittura?». Corona, però, non ha fatto marcia indietro: «Questo l’ho detto e lo affermo. Assolutamente». Il riferimento al 70% resta naturalmente una valutazione personale dello scrittore, espressa durante il confronto televisivo e non collegata a un risultato già acquisito.

Le critiche di Corona al centrosinistra e le precedenti dichiarazioni su Vannacci

Nel corso della trasmissione, il discorso si è poi spostato sul centrosinistra. Alla domanda di Bianca Berlinguer, «Quindi il centrosinistra perde clamorosamente?», Corona ha attribuito le difficoltà dell’area soprattutto alle divisioni tra le diverse forze politiche. «Ma non esiste. Io quando sento una persona del centrosinistra che dice: ‘mai più con quello’. Quando sento un altro famoso che ha distrutto la Forestale che dice: ‘con quello no, con quell’altro no’. Sono tutti galli in un solo pollaio».

Non è la prima volta che Corona si espone sul futuro politico di Roberto Vannacci. A giugno, durante una scommessa con Enzo Iacchetti, aveva previsto per lui un risultato del 12%, affermando: «Prenderà il 12%. Vi pago una cena a Casso». Più recentemente aveva indicato nell’europarlamentare una possibile figura di riferimento per una parte dell’elettorato, attribuendo anche ai media un ruolo nella sua crescente visibilità. Il tema delle possibili alleanze resta comunque aperto: Vannacci ha dichiarato che Futuro Nazionale considera il centrodestra il proprio «naturale interlocutore», precisando però che eventuali accordi dovrebbero basarsi su programmi e principi condivisi.

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