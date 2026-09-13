Futuro Nazionale di Vannacci sale al 7,6% e raggiunge Forza Italia, mentre il M5S perde terreno e Fratelli d’Italia resta in testa.

La nuova Supermedia YouTrend/Agi fotografa uno scenario politico nel complesso stabile, ma con alcuni movimenti significativi: Fratelli d’Italia resta primo, il M5S arretra e Futuro Nazionale di Vannacci raggiunge Forza Italia al 7,6%.

Coalizioni, il campo largo resta davanti al centrodestra

Il confronto tra gli schieramenti cambia a seconda dello schema preso come riferimento.

Considerando le coalizioni del 2022, il centrodestra si attesta al 41,1%, in calo di mezzo punto, mentre il centrosinistra raggiunge il 28,7% (-0,3). Il Movimento 5 Stelle è al 12,1%, con una perdita dello 0,9, mentre il Terzo Polo avanza al 7,3%, guadagnando 0,7 punti. Se invece si guarda all’ipotesi delle coalizioni del 2026, il campo largo si colloca al 43,2%, pur arretrando di 1,1 punti, e mantiene un vantaggio sul centrodestra, fermo al 41,1% (-0,5).

Sondaggi politici, nuovo record per Futuro Nazionale: Vannacci raggiunge Forza Italia

Dopo la pausa estiva torna la Supermedia YouTrend/Agi e il quadro delle intenzioni di voto appare nel complesso stabile, pur con alcuni movimenti significativi. Fratelli d’Italia continua a guidare la classifica con il 26,9%, in crescita di 0,2 punti rispetto alla rilevazione di sei settimane fa, mentre il Partito Democratico resta secondo al 21%, con una lieve flessione dello 0,2.

Più netto l’arretramento del Movimento 5 Stelle, che perde 0,9 punti e scende al 12,1%. La novità riguarda soprattutto Futuro Nazionale: la formazione di Roberto Vannacci guadagna mezzo punto, raggiunge il 7,6% e affianca Forza Italia al quarto posto. Per il partito si tratta di un nuovo massimo nella Supermedia, anche se l’avanzata appare più contenuta rispetto a quella registrata nei mesi precedenti. Gli azzurri, invece, cedono 0,4 punti e si attestano anch’essi al 7,6%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3% (-0,1) e la Lega al 5,6% (-0,3). Tra le forze più piccole spicca il recupero di Azione, che con un +0,6 raggiunge il 3,7%. Italia Viva sale leggermente al 2,4% (+0,1), mentre +Europa resta ferma all’1,4% e Noi Moderati all’1%.

Tutte le variazioni indicate si riferiscono alla precedente Supermedia del 30 luglio 2026. La rilevazione YouTrend/Agi non corrisponde a un singolo sondaggio, ma a una media ponderata delle rilevazioni nazionali sulle intenzioni di voto: l’elaborazione del 10 settembre prende in considerazione sondaggi realizzati tra il 26 agosto e il 9 settembre, pesati in base all’ampiezza del campione, alla data di realizzazione e alla modalità di raccolta dei dati.