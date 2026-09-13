Diplomazia in crisi: Francia si scusa con gli Stati Uniti per un tweet controverso

Un post su X ha scatenato una crisi diplomatica tra Francia e Stati Uniti, ma un successivo ritrattazione ha permesso di risolvere la situazione.

Un post su X ha rischiato di compromettere una nomina diplomatica di rilievo tra Francia e Stati Uniti. La vicenda, iniziata in luglio, ha visto un rapido escalation che ha coinvolto il voto di un’importante risoluzione all’ONU e una protesta formale da parte degli Stati Uniti.

La tensione è iniziata quando la missione francese presso l’ONU a Ginevra ha pubblicato un commento critico verso la posizione degli Stati Uniti su una votazione riguardante il rinnovo del mandato del Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk.

Il post, che recitava ‘Gli Stati Uniti erano un faro per i diritti umani. Non più’, ha suscitato una reazione immediata da parte di Washington.

La reazione degli Stati Uniti e la crisi diplomatica

Due giorni dopo il post su X, il rappresentante degli Stati Uniti ha lasciato una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in segno di protesta quando il rappresentante francese ha preso la parola.

Questo gesto ha segnato un punto di svolta nella relazione diplomatica tra i due paesi, portando a un blocco della nomina di Aurélien Lechevallier come nuovo ambasciatore francese a Washington.

Lechevallier, attualmente capo di gabinetto del ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, era destinato a sostituire Laurent Bili come inviato francese negli Stati Uniti.

Tuttavia, la nomina è stata bloccata a causa della disputa, evidenziando l’importanza delle relazioni diplomatiche in un contesto internazionale complesso.

La riconciliazione e le scuse della Francia

Il 13 settembre 2026, la missione francese presso l’ONU a Ginevra ha pubblicato una dichiarazione in cui ritrattava il post su X. La dichiarazione sottolineava che le divergenze di opinione su una singola votazione non compromettono il dialogo stretto tra Francia e Stati Uniti, né mettono in discussione la loro alleanza storica.

‘Francia e Stati Uniti hanno recentemente adottato posizioni divergenti durante un voto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa divergenza riguardava un singolo voto e non la difesa dei diritti umani’, ha affermato la dichiarazione. Il ritrattazione ha aperto la strada alla risoluzione della crisi diplomatica e alla conferma della nomina di Lechevallier.

La risposta degli Stati Uniti

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha accolto positivamente la dichiarazione della Francia. ‘Prendiamo atto della dichiarazione della Francia e la apprezziamo; ci auguriamo di collaborare con loro per promuovere i nostri valori e interessi comuni’, ha dichiarato un funzionario del Dipartimento di Stato, a condizione di rimanere anonimo.

Questa riconciliazione è un esempio di come le relazioni diplomatiche possano essere gestite anche in momenti di tensione, mantenendo un dialogo costruttivo e rispettoso. La vicenda ha anche evidenziato l’importanza di una comunicazione accurata e ponderata, soprattutto in un contesto internazionale sensibile.

Precedenti diplomatici tra Francia e Stati Uniti

Questa non è la prima volta che Francia e Stati Uniti si trovano in disaccordo. L’anno scorso, la Francia ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti Charles Kushner dopo che questi ha pubblicato una lettera aperta accusando il governo di Emmanuel Macron di non fare abbastanza per combattere l’antisemitismo in Francia.

Questi episodi sottolineano la complessità delle relazioni internazionali e l’importanza di un dialogo costante e rispettoso per superare le divergenze e promuovere la cooperazione. La vicenda del post su X e la successiva riconciliazione rappresentano un caso studio su come gestire le crisi diplomatiche in modo costruttivo.