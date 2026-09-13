Valentina Ferragni critica Fedez e la serie The Ferragnez: le dichiarazioni shock

Valentina Ferragni ha rotto il silenzio su Fedez e The Ferragnez, rivelando dettagli inediti sul suo rapporto con l'ex cognato e sulla serie TV.

Valentina Ferragni ha deciso di raccontarsi con grande onestà durante un’intervista al podcast One More Time affrontando alcuni dei momenti più delicati degli ultimi anni. Dalla sua vita sentimentale alle difficoltà vissute con la sorella Chiara Ferragni, fino alle critiche alla seconda stagione di The Ferragnez l’influencer ha offerto uno sguardo intimo su una famiglia che, dietro l’immagine pubblica, ha attraversato momenti complessi.

La sorella minore di Chiara Ferragni ha parlato apertamente della fine della sua relazione con Matteo Napolitano, spiegando le ragioni della sua scelta. Valentina ha rivelato di aver lasciato andare un amore a cui era molto legata perché quella persona non le avrebbe dato ciò di cui aveva bisogno. “Non mi voglio dimezzare, non voglio dover guardare indietro fra qualche anno e sentirmi di essermi accontentata” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di amare se stessi e di non scendere a compromessi.

Il periodo difficile con Chiara Ferragni e il Pandoro gate

Uno dei momenti più delicati dell’intervista riguarda Chiara Ferragni e il periodo successivo all’esplosione del Pandoro gate. Valentina ha raccontato per la prima volta con grande chiarezza quanto la situazione avesse preoccupato l’intera famiglia, tanto da spingere lei, Francesca e i genitori a restare costantemente accanto a Chiara.

“Quando è iniziato tutto quel Pandoro gate… è stato un momento in cui noi sorelle, nostra mamma e nostro papà siamo andati in soccorso di nostra sorella Chiara che non voleva uscire di casa, non voleva mangiare, eravamo sempre con lei, non la lasciavamo da sola, neanche per andare in bagno”.

Alla domanda su cosa temesse maggiormente vedendo la sorella in quelle condizioni, Valentina ha risposto senza giri di parole: “Quando vedi una persona stare così tanto male, la paura è che possa fare gesti assurdi, no?”. La famiglia cercava soprattutto di esserci, anche attraverso gesti semplici come mangiare insieme o fermarsi a dormire da lei.

Le critiche a Fedez e alla serie The Ferragnez

Nel racconto di Valentina c’è spazio anche per una questione che aveva già fatto discutere ai tempi della seconda stagione di The Ferragnez. La sua presenza nella serie si era progressivamente ridotta e oggi ha spiegato che non si trattò semplicemente di una scelta editoriale. “La serie tv è stata fatta e voluta soprattutto da Federico e poi anche da Chiara. È la cosa che infatti mi è dispiaciuta tantissimo della prima stagione ed è il motivo per cui poi io non l’ho più rifatta” ha spiegato, criticando soprattutto il modo in cui venivano messe a confronto le due famiglie.

Valentina ha espresso il suo disappunto per il modo in cui veniva raccontata la storia, trattando le persone con assoluta superficialità e senza voler conoscere nulla di più profondo. “Non mi era piaciuto per niente il modo in cui veniva raccontata questa storia. Il modo in cui si trattavano le persone con assoluta superficialità e non si voleva conoscere niente, si voleva solo vedere le differenze delle famiglie, come se una fosse una famiglia normale e l’altra no”.

La critica coinvolge direttamente Fedez, secondo la ricostruzione di Valentina, soprattutto per il modo in cui alcuni confessionali venivano utilizzati per creare contrapposizioni senza possibilità di replica. Il risultato, a suo giudizio, era una rappresentazione distante da quella che lei sentiva appartenere alla propria famiglia, che ha sempre considerato molto unita.

Valentina ha anche spiegato che la infastidiva il fatto che i confessionali venissero utilizzati per lanciare frecciate senza che gli altri potessero difendersi. “Avevamo detto: non diciamo cose che non vogliamo dire, non facciamo gli st**nzi, non siamo all’interno di un reality show che uno deve prevalere sull’altro” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di uscire fuori in maniera elegante e genuina.