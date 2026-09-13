Emma Bonino: l'ultimo saluto a Roma, la città si stringe intorno alla leader radicale

La città di Roma si riunisce per rendere omaggio a Emma Bonino. Scopri dove si trova la camera ardente e chi ha partecipato alla cerimonia.

Roma si ferma per dire addio a una delle sue figure più iconiche. Emma Bonino, storica leader radicale, è stata onorata con una cerimonia solenne presso il Campidoglio. La Sala delle Protomoteca ospita la camera ardente, dove cittadini e personalità politiche si sono riuniti per rendere omaggio alla sua memoria.

La bandiera dell’Europa, simbolo dei suoi valori e del suo impegno, adorna il feretro, sottolineando il legame indissolubile tra la sua vita e la causa europea.

La cerimonia, che si svolgerà oggi e domani, vede la partecipazione di numerose personalità, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il fratello Giovanni e la sorella Domenica Bonino, e i leader di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova.

La cerimonia in Campidoglio: dettagli e partecipanti

La Sala delle Protomoteca, scelta per la sua solennità e importanza storica, è il luogo designato per accogliere i visitatori che desiderano rendere omaggio a Emma Bonino.

La camera ardente è stata allestita con cura, riflettendo il rispetto e l’ammirazione che la città nutre per questa figura straordinaria.

Tra i presenti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha espresso il suo cordoglio e quello della città, sottolineando l’importanza del contributo di Bonino alla politica italiana ed europea. Anche i leader di +Europa, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, hanno partecipato alla cerimonia, rappresentando il partito che Bonino ha contribuito a fondare e a guidare.

La partecipazione della famiglia e dei cittadini

La famiglia di Emma Bonino, rappresentata dal fratello Giovanni e dalla sorella Domenica, ha accolto il feretro con commozione, circondata dal sostegno di amici e colleghi. La presenza di numerosi cittadini in piazza testimonia l’affetto e il rispetto che la popolazione nutre per la leader radicale.

La cerimonia, aperta al pubblico, permette a tutti di partecipare e rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia politica italiana. La bandiera europea sul feretro è un simbolo potente del suo impegno per i valori di libertà, democrazia e diritti umani, che hanno guidato la sua vita e la sua carriera.

L’eredità di Emma Bonino: un impegno che continua

Emma Bonino lascia un’eredità di impegno politico e sociale che continua a ispirare molte persone. La sua lotta per i diritti umani, la giustizia sociale e l’integrazione europea rimane un faro per le future generazioni. La cerimonia in Campidoglio non è solo un addio, ma anche un riconoscimento del suo contributo duraturo alla società.

La città di Roma, con la sua storia e la sua cultura, è il luogo perfetto per celebrare la vita di una donna che ha dedicato la sua esistenza al servizio degli altri. La camera ardente in Campidoglio, con la partecipazione di personalità politiche e cittadini, riflette l’unità e il rispetto che caratterizzano questo momento di commiato.

Mentre la cerimonia prosegue, la bandiera europea sul feretro di Emma Bonino rimane un simbolo potente del suo impegno e dei valori che ha difeso con passione. La sua memoria vivrà attraverso le sue opere e il ricordo di chi l’ha conosciuta e ammirata.