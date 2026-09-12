Russia colpisce infrastrutture ucraine: bilancio pesante in diverse regioni

Gli attacchi aerei russi in Ucraina hanno causato sei morti e decine di feriti, colpendo civili e infrastrutture in diverse regioni del paese.

Sabato, gli attacchi aerei russi hanno colpito diverse regioni dell’Ucraina, causando sei morti e decine di feriti. Le infrastrutture civili e i edifici residenziali sono stati danneggiati in vari luoghi, secondo le autorità locali.

Negli ultimi due mesi, il numero di vittime civili in Ucraina è aumentato significativamente a causa degli attacchi russi contro centrali elettriche e altre infrastrutture.

L’Ucraina ha risposto colpendo impianti energetici e magazzini in diverse parti della Russia, mentre entrambe le parti hanno preso di mira le reciproche navi.

Colpi mortali a Zvyahel e attacchi a Zaporizhzhia e Kryvyi Rih

Il governatore della regione di Zhytomyr, Vitaliy Bunechko, ha riferito che un attacco russo a un negozio di alimentari ha ucciso due persone nel comune di Zvyahel.

Due stazioni di servizio e un’impresa con investimenti stranieri sono stati colpiti.

In precedenza, il presidente Volodymyr Zelensky aveva segnalato attacchi nella città sudorientale di Zaporizhzhia e nella sua città natale, Kryvyi Rih. Il governatore della regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha dichiarato che due persone sono state uccise e 11 ferite negli attacchi a Zaporizhzhia e altre località.

Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih, ha riferito che due persone sono state uccise in attacchi notturni con droni e missili contro la città.

Colpi russi contro impianti industriali ucraini

Le forze russe hanno dichiarato di aver colpito l’acciaieria ucraina Zaporizhstal a Zaporizhzhia, un complesso dell’Interpipe Steel a Dnipro e diversi impianti a Kryvyi Rih, tra cui il complesso Northern Iron Ore Beneficiation Works.

Nella regione di Odesa, il governatore Oleh Kiper ha riferito che 37 persone, tra cui un neonato, sono state ferite in una serie di attacchi notturni. Due persone risultano disperse.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che le forze di Mosca hanno mantenuto i loro attacchi contro i porti ucraini, colpendo una nave da carico a Odesa che, secondo loro, trasportava merci per uso militare. In precedenza, il ministero aveva dichiarato di aver colpito due navi da carico durante la notte nel porto di Chornomorsk.

Risposta ucraina con attacchi in Russia

L’Esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito uno dei più grandi produttori russi di gomma sintetica a Tolyatti, nella regione di Samara, causando un incendio. L’impianto Tolyattikauchuk si specializza nella produzione di gomme sintetiche e additivi per carburante utilizzati nei missili russi.

Il governatore regionale russo Vyacheslav Fedorishchev ha riferito che le strutture industriali nella regione di Samara sono state attaccate da droni ucraini, senza specificare quali siano o se siano state danneggiate. Il sindaco di Tolyatti, Ilya Sukhikh, ha dichiarato che diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e una persona è rimasta ferita.

In un attacco separato, quattro proprietà commerciali sono state incendiate nella città di Taganrog, nella regione di Rostov, secondo quanto riferito dal sindaco locale Svetlana Kambulova.