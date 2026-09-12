G20 Miami: Zelensky pronto a incontrare Putin, ma il Cremlino non conferma

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare al vertice del G20 a Miami a dicembre, a condizione che anche il presidente russo Vladimir Putin sia presente. Un incontro tra i due leader potrebbe essere un passo cruciale per cercare di risolvere il conflitto in corso.

Zelensky ha sottolineato che ciò che conta sono i risultati concreti non le parole.

“Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Non conta. Contano i risultati. Tutto qui”, ha affermato in un’intervista alla Deutsche Welle.

L’invito del Cremlino: Mosca o nulla

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha ribadito che l’invito per un incontro tra Putin e Zelensky rimane valido, ma solo a Mosca.

“Se desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza”, ha detto Peskov. Finora, il Cremlino non ha confermato la partecipazione di Putin al G20 di Miami.

Attacchi russi in Ucraina: le ultime notizie

Nella notte, le truppe russe hanno colpito due navi mercantili nel porto ucraino di Chornomorsk sul Mar Nero.

Gli attacchi hanno coinvolto anche le acciaierie di Zaporizhzhia un impianto a Dnipro e diverse fabbriche a Kryvyi Rih.

Almeno tre persone sono rimaste uccise negli attacchi. A Zaporizhzhia una donna e un uomo sono stati uccisi in un attacco di droni, mentre una zona residenziale è stata colpita e almeno un’altra persona è rimasta ferita. A Odessa sul Mar Nero almeno 17 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di cinque mesi. A Kryvyi Rih nel sud-est dell’Ucraina, una persona è rimasta uccisa in un attacco a una fabbrica.

Le dichiarazioni di Zelensky sugli attacchi

Zelensky ha sottolineato l’importanza delle operazioni a lungo raggio contro obiettivi sul territorio russo. “La guerra deve arrivare in casa della Russia. È importante”, ha detto in un post su X. Secondo Zelensky, queste operazioni servono a fare percepire ogni giorno alla Russia gli effetti della guerra.

Nelle ultime 24 ore, sono stati colpiti due stabilimenti dell’industria chimica nelle regioni russe di Perm e Samara e un obiettivo nel Mar Nero. A Taganrog le forze speciali ucraine hanno colpito un impianto per la produzione di droni FPV, depositi di droni, un serbatoio di prodotti petroliferi, una stazione radar e un sistema Pantsir-S2.

Le dichiarazioni di Putin: la Russia non minaccia l’Europa

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia non minaccia i Paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. “La Russia non minaccia nessun Paese europeo e non abbiamo alcun motivo per un conflitto con loro”, ha affermato Putin a New Delhi.

Putin ha accusato gli Stati europei di provocare un possibile scontro con Mosca. “Vogliono rivedere i risultati della Seconda Guerra mondiale? A cosa stanno spingendo i popoli dei loro Paesi? A una guerra con la Federazione Russa?”, ha aggiunto.

Secondo Putin, il forte risultato dell’AfD alle recenti elezioni regionali in Sassonia-Anhalt sarebbe anche il riflesso dell’insicurezza dei cittadini europei, provocata da politiche occidentali che li spingerebbero verso un conflitto con la Russia.

“È tutto il risultato di errori sistematici commessi dagli Stati occidentali nelle questioni politiche, di sicurezza ed economiche”, ha detto Putin. “I cittadini dei Paesi europei capiscono cosa sta succedendo e proprio questo spiegherebbe anche i risultati elettorali in Germania.”