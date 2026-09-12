Genny Urtis rivela: Fabrizio Corona mi ha fatto perdere un milione di euro

L’amicizia tra Genny Urtis e Fabrizio Corona è un legame che ha resistito al tempo e alle avversità. Nonostante i caratteri forti e le vicissitudini della vita, i due sono rimasti uniti per anni. Tuttavia, la loro relazione ha subito un colpo quando, nell’estate del 2023, Fabrizio ha smentito la proposta di matrimonio fatta a Genny, causando non solo una delusione personale ma anche un danno economico significativo.

Genny Urtis, chirurga estetica e dermatologa, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti durante un’intervista al podcast Radici Beyond the name condotto da Ughetta Di Carlo. In questa occasione, ha rivelato dettagli inediti sulla proposta di matrimonio e sulle conseguenze economiche della sua cancellazione.

La proposta di matrimonio e gli sponsor persi

Secondo Genny Urtis, Fabrizio Corona le avrebbe chiesto di sposarlo durante una vacanza in Sardegna. La proposta, inizialmente accolta con entusiasmo, ha portato alla stipula di accordi con vari sponsor, che avevano già stanziato una cifra che si aggirava intorno al milione di euro per le nozze. Tuttavia, quando Fabrizio ha deciso di ritrattare, tutti questi accordi sono saltati, causando una perdita economica ingente per Genny.

“Il matrimonio? Sì, è vero, ma è proprio lui che mi ha chiesto, ‘ma ci sposiamo quest’anno?’“, ha dichiarato Genny. “E quindi ho detto ‘vabbè, sposiamoci’. E da là poi è nato tutto. Tra l’altro, avevamo già gli sponsor, c’era addirittura un milione di euro di sponsor, me li ha fatti perdere tutti. Sì, mi ha fatto perdere un milione. Adesso dovrebbe farmeli recuperare, oppure dovrebbe darmi un bel bonifico.”

La delusione e le conseguenze

La smentita di Fabrizio Corona, avvenuta durante un’intervista a Belve con Francesca Fagnani, ha lasciato Genny Urtis profondamente delusa. La chirurga ha espresso il suo disappunto su Instagram, definendo la situazione come un’illusione e una strumentalizzazione delle sue emozioni. “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io!”, ha scritto.

Nonostante la delusione, Genny e Fabrizio sono rimasti in buoni rapporti e hanno continuato a frequentarsi pubblicamente. Tuttavia, la vicenda del matrimonio saltato e del milione di euro perso rimane un capitolo doloroso per Genny Urtis, che spera ancora in un risarcimento da parte dell’amico.

L’amicizia tra Genny e Fabrizio

Genny Urtis ha anche raccontato come il suo legame con Fabrizio Corona sia sempre stato forte, anche nei momenti più difficili. Durante la detenzione di Fabrizio, Genny lo ha sostenuto in vari modi, arrivando persino a visitarlo in carcere per aiutarlo con trattamenti estetici. “È vero che andavo da lui in carcere a fargli le punturine. Ero il suo dermatologo, quindi andavo in carcere a trovarlo ogni mese. Però una volta sono dovuta andare in carcere, in infermeria a fargli la ialuronidasi per sciogliergli l’acido ialuronico. Sembrava tipo con i bubboni sifilitici. Perché lui si era iniettato da solo delle cose.”, ha rivelato.

Questa amicizia, nonostante le difficoltà, continua a essere un pilastro nella vita di entrambi. Tuttavia, la vicenda del matrimonio saltato e del milione di euro perso rimane un episodio che ha lasciato il segno, dimostrando come anche le relazioni più solide possano essere messe alla prova da promesse non mantenute e conseguenze economiche.