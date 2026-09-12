Una donna incinta di 31 anni è stata scippata a Milano: il 21enne marocchino ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e fermato dai passanti.

Paura nel centro di Milano, dove una donna incinta di 31 anni è stata scippata in pieno giorno. Il presunto responsabile, un 21enne, è stato rincorso e bloccato da alcuni passanti fino all’arrivo della polizia.

Donna incinta scippata in pieno giorno vicino alle Colonne di San Lorenzo

Momenti di tensione nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre a Milano, dove una 31enne in stato di gravidanza è stata derubata mentre percorreva via Urbano III, in zona Ticinese, nei pressi delle Colonne di San Lorenzo.

Come riportato dal Corriere, erano circa le 15.30 quando, secondo la ricostruzione, un 21enne marocchino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, si sarebbe avvicinato alla donna alle spalle per poi strapparle dal collo una collanina d’oro con tre ciondoli.

Dopo il gesto, il giovane si è dato immediatamente alla fuga a piedi, mentre la vittima ha iniziato a urlare e ha tentato di seguirlo.

Le sue richieste di aiuto hanno richiamato l’attenzione di diversi cittadini che si trovavano in zona e che hanno assistito alla scena.

I passanti inseguono il 21enne e lo bloccano fino all’arrivo della polizia

Alcuni presenti hanno reagito subito, mettendosi sulle tracce del giovane e riuscendo a raggiungerlo e immobilizzarlo poco distante, in via Papa Gregorio XIV.

Nel frattempo altri testimoni hanno contattato la Polizia di Stato. Poco dopo sul posto è arrivata una volante del commissariato Ticinese, già impegnata nei dintorni, che ha preso in consegna il 21enne.

Durante la corsa il giovane si sarebbe liberato della collana, gettandola a terra nel tentativo di disfarsi della refurtiva: il gioiello è stato però individuato da altri passanti e restituito alla proprietaria. La 31enne e un uomo che aveva assistito allo scippo hanno poi riconosciuto il 21enne come autore del colpo. Per il giovane è quindi scattato l’arresto per furto con strappo, al termine di un episodio concluso grazie al rapido intervento dei cittadini e delle forze dell’ordine.