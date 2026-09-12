Deragliamento treno Rouen-Caen: 40 feriti, una in gravi condizioni

Un grave incidente ferroviario ha coinvolto un treno regionale nel nord-ovest della Francia, ferendo oltre 40 persone. Tra i passeggeri, una donna è in gravi condizioni. Le autorità stanno indagando sulle cause del deragliamento.

Un Grave incidente ferroviario ha sconvolto la serata nel nord-ovest della Francia. Un treno regionale, che viaggiava tra le città normanne di Rouen e Caen è deragliato causando oltre 40 feriti. Tra i passeggeri, una donna è in gravi condizioni, come ha reso noto il procureur de RouenSébastien Gallois.

Il treno trasportava 180 passeggeri al momento dell’incidente.

Le operazioni di soccorso sono coordinate dal prefetto locale presente sul posto per gestire l’emergenza. Le prime indagini hanno già escluso problemi legati al macchinista, i cui test sono risultati negativi.

Le prime indagini e le condizioni dei feriti

Il procureur de Rouen ha annunciato l’avvio di un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

Le autorità stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere cosa abbia portato al deragliamento del treno. Le condizioni dei feriti variano, ma la situazione della donna in gravi condizioni è particolarmente preoccupante.

Le operazioni di soccorso sono state immediate e coordinate con precisione. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per assistere i passeggeri e trasportarli in ospedale.

Le strutture sanitarie locali sono state allertate per gestire l’afflusso di pazienti.

La risposta delle autorità e la sicurezza ferroviaria

Il prefetto locale ha espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza sui trasporti pubblici. Le autorità hanno anche avviato un’analisi approfondita delle infrastrutture ferroviarie per prevenire futuri incidenti.

La sicurezza ferroviaria è un tema cruciale, soprattutto in una regione come la Normandia, dove i trasporti pubblici sono fondamentali per la mobilità quotidiana. Le indagini in corso mirano a identificare eventuali carenze nel sistema e a implementare misure correttive.

Nel frattempo, le linee ferroviarie interessate sono state temporaneamente sospese per consentire le operazioni di soccorso e le indagini tecniche. I passeggeri sono stati assistiti con soluzioni alternative di trasporto, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.