Un 81enne ha ucciso la moglie in casa a Monserrato, nella città di Cagliari, e poi ha chiamato i carabinieri. Si indaga sul movente.

Tragedia a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari, dove un uomo di 81 anni avrebbe ucciso la moglie coetanea all’interno della loro abitazione. Dopo il delitto, l’anziano avrebbe chiamato il 112 confessando quanto accaduto: ora i carabinieri indagano per chiarire dinamica e movente.

Cagliari, tragedia in casa: marito uccide la moglie 81enne

Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, all’interno della loro abitazione di via Boezio a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari.

Come riportato da Fanpage, il delitto si sarebbe consumato nel primo pomeriggio di oggi e, secondo le prime informazioni, al momento dei fatti sarebbero stati presenti anche alcuni familiari della coppia, che potrebbero quindi aver assistito a quanto accaduto.

Restano ancora da ricostruire con precisione sia la dinamica sia le ragioni del gesto: gli investigatori stanno cercando di capire anche se l’omicidio possa essere avvenuto al termine di una lite.

Cagliari, 81enne uccisa dal marito: è lui a chiamare i carabinieri

Dopo l’omicidio, sarebbe stato lo stesso 81enne a telefonare al 112, ammettendo quanto appena accaduto: «Ho ucciso mia moglie», avrebbe detto durante la chiamata. Nell’abitazione sono intervenuti rapidamente i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e del Comando provinciale di Cagliari, insieme ai sanitari del 118.

Per la donna, tuttavia, non c’era più nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso, che secondo i primi accertamenti potrebbe risalire anche ad alcune ore prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’uomo è stato fermato dai militari e accompagnato in caserma. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato e il medico legale, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire il movente e tutti i contorni della vicenda.