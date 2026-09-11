La minorenne sarebbe stata accerchiata e molestata da un gruppo di uomini: i dettagli.

A Cagliari una ragazza di 15 anni sarebbe stata accerchiata e molestata da un gruppo di uomini. Provvidenziale sarebbe stato l’intervento di un militare calabrese. I dettagli.

Cagliari, tentata violenza su una 15enne

Una ragazza di soli 15 anni sarebbe stata accerchiata e molestata da un gruppo di uomini a Cagliari. La minorenne doveva prendere l’autobus per rientrare a casa, con, come racconta la madre, cinque uomini stranieri che si sarebbero avvicinati a lei: “l’hanno quasi bloccata al muro facendole gestacci, è riuscita a svincolarsi e si è avvicinato un ragazzo che ha visto tutto, osserva e le ha fatto capire di stare tranquilla.” Provvidenziale infatti sarebbe stato l’intervento di un militare calabrese.

Cagliari, tentata violenza su una 15enne: salvata da un militare calabrese

La 15enne, come riporta Castedduonline.it, sarebbe infatti stata raggiunta da un militare calabrese che le ha fatto compagnia fino all’arrivo della madre, chiamata dalla ragazza dopo quanto accaduto. Il militare avrebbe così scortato la 15enne sino all’auto della mamma: “lei tremava, con le lacrime agli occhi e mi ha raccontato l’accaduto.

” Fortunatamente quindi solo tanta paura per la giovane ragazza, grazia soprattutto all’intervento del militare calabrese, che ha dunque evitato che potesse succedere qualcosa di grave.