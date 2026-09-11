L'eredità dell'11 settembre: come l'attentato di Al Qaeda ha ridefinito la storia

A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre, riscopriamo come l'attacco di Al Qaeda ha ridefinito la sicurezza globale e la politica internazionale.

Il cielo di Manhattan si oscurò quel martedì di settembre, quando due aerei di linea si schiantarono contro le Torri Gemelle cambiando per sempre il corso della storia. A 25 anni dall’attentato dell’11 settembre 2001 in cui persero la vita 2.977 persone il mondo ricorda un evento che ha segnato l’inizio di una nuova era.

Quel giorno, Al Qaeda guidata da Osama Bin Laden riuscì a colpire il cuore degli Stati Uniti, scatenando una serie di eventi che avrebbero ridefinito la politica internazionale e la sicurezza globale. Le immagini delle torri che crollavano divennero simbolo di una minaccia che nessuno aveva saputo prevedere.

Il piano di Al Qaeda: come tutto ebbe inizio

Le Twin Tower erano da sempre un’obiettivo per Al Qaeda, simbolo dell’America ricca e potente. Il primo tentativo di attacco risale al febbraio 1993 quando un camioncino bomba esplose nel garage di una delle torri, causando sei morti. L’esecutore dell’attentato fu Ramzi Youssef nipote di Khaled Sheikh Mohammed ingegnere e principale luogotenente operativo di Bin Laden.

Il piano originale prevedeva il dirottamento di più aerei passeggeri, ma fu sventato. Tuttavia, Mohammed non si arrese e continuò a lavorare per realizzare il suo obiettivo. Dopo anni di preparazione, il commando di 19 kamikaze fu pronto per l’attacco dell’11 settembre 2001. Tra loro, Hani Hanjour l’unico con un brevetto di pilota, e altri tre membri della cellula di Amburgo: Mohammed AttaMarwan al Shehi e Ziad Jarrah.

L’esecuzione del piano: dettagli e conseguenze

Il volo American Airlines Flight 11 colpì la Torre Nord alle 8.46 tra i piani 93 e 99 mentre il volo United Airlines Flight 175 centrò la Torre Sud alle 9.03 tra i piani 77 e 85. Le torri crollarono rispettivamente alle 10.28 e alle 9.59 causando un disastro senza precedenti.

Le indagini rivelarono che il crollo fu causato da un rogo ad alte temperature alimentato dal carburante degli aerei, che compromise la struttura degli edifici. Nonostante le teorie cospirative, la verità ufficiale è stata confermata da esperti e inchieste. Le polemiche, tuttavia, continuano riguardo agli allarmi ignorati e agli errori di analisi da parte delle agenzie di intelligence.

Le commemorazioni e l’eredità dell’11 settembre

Oggi, a 25 anni di distanza, le commemorazioni si susseguono in tutto il mondo. Il presidente Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono mentre il vicepresidente JD Vance e il sindaco di New York Zohran Mamdani sono attesi a Manhattan. Anche in Europa e in altri Paesi si rendono omaggio alle vittime.

L’attentato dell’11 settembre ha lasciato un’eredità duratura, cambiando radicalmente la politica estera degli Stati Uniti e la percezione globale della sicurezza. La guerra al terrorismo, scatenata dopo quegli eventi, ha avuto un impatto profondo sul mondo, modificando equilibri geopolitici e dando vita a nuovi conflitti.

Oggi, mentre il mondo ricorda le vittime, resta aperta la ferita dei riconoscimenti. Le autorità hanno recentemente annunciato l’identificazione di una delle vittime delle Twin Tower attraverso la ricerca genealogica, un segno tangibile di come il passato continui a influenzare il presente.