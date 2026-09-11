Cambio orario autunnale: vantaggi, svantaggi e il dibattito sull'ora legale permanente

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 l'Italia tornerà all'ora solare. Scopri come questo cambiamento influenzerà la tua vita quotidiana e perché molti chiedono una riforma

Il ritorno all’ora solare è un appuntamento fisso che ogni anno solleva un acceso dibattito. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25, alle 3:00 del mattino, gli italiani dovranno spostare indietro le lancette degli orologi di un’ora. Questo cambiamento, che riallinea l’Italia al resto dell’Unione Europea, ha effetti concreti sulla vita quotidiana, dall’orario scolastico alle abitudini domestiche.

Se da un lato il cambio orario permette di dormire un’ora in più nel fine settimana, dall’altro riduce le ore di luce naturale nel tardo pomeriggio. Questo solleva questioni importanti su benessere, risparmio energetico e impatto economico.

I vantaggi e gli svantaggi del cambio orario

Secondo i dati di Terna l’ora legale permette un risparmio energetico di circa 80 milioni di euro grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a 302 milioni di kWh equivalenti al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie.

Tuttavia, durante l’inverno, il risparmio non è così netto.

Le giornate più corte significano che le luci in uffici, negozi e case rimangono accese per molte ore durante il tardo pomeriggio. Inoltre, il riscaldamento diventa un fattore cruciale. Massimiliano Dona presidente dell’Unione nazionale consumatori sottolinea che con l’ora legale, specie al Nord, gli studenti andrebbero a scuola mentre è ancora buio e le caldaie andrebbero accese prima, consumando più gas.

In compenso, ci sarebbe un’ora di luce in più dopo il lavoro per fare sport, passeggiare o fare acquisti. Questo equilibrio tra vantaggi e svantaggi rende il dibattito sull’ora legale permanente particolarmente complesso.

Il dibattito sull’ora legale permanente

Una petizione promossa dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) insieme a Consumerismo No Profit ha raccolto oltre 350mila firme per chiedere l’adozione dell’ora legale permanente. Secondo gli esperti, lo sfasamento produce un mini-jet lag sociale deleterio per i ritmi circadiani e il sistema cardiovascolare.

Le ragioni economiche sono altrettanto rilevanti: le stime indicano che l’ora legale permanente garantirebbe un risparmio energetico annuo pari a 720 milioni di kilowattora equivalenti a circa 180 milioni di euro e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 200mila tonnellate.

Nonostante l’Unione Europea abbia approvato fin il principio di abolizione del cambio stagionale, l’iter legislativo resta bloccato a Bruxelles per la mancata intesa tra gli Stati membri. Le posizioni divergenti vedono i Paesi del Nord Europa favorevoli all’ora solare fissa, mentre le nazioni mediterranee, tra cui l’Italia, spingono per l’ora legale fissa al fine di sfruttare la luce serale.

L’impatto quotidiano del cambio orario

Oltre alle questioni energetiche ed economiche, il cambio orario ha un impatto concreto sulla vita quotidiana. Secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori in media una famiglia ha ancora 8 congegni da dover sistemare manualmente, tra orologi da polso, telefoni fissi, cordless, orologi in cucina e soggiorno, sveglie, orologi in macchina, vecchi cellulari, forni a microonde e persino vecchi videoregistratori.

Se da un lato molti dispositivi elettronici e smartphone si aggiornano automaticamente, sincronizzati con il segnale radio trasmesso da Francoforte dall’altro il cambio orario rimane un fastidio per molte famiglie. Questo è uno dei motivi per cui molti chiedono una riforma che elimini il cambio stagionale.

In assenza di una direttiva comunitaria condivisa, nell’autunno 2026 il meccanismo scatterà regolarmente sul territorio nazionale, posticipando ogni eventuale riforma strutturale alle prossime legislature europee.