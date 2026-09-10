Fedez querela Selvaggia Lucarelli: la replica della conduttrice de L’Isola dei Famosi

Fedez ha querelato Selvaggia Lucarelli per abuso della professione giornalistica. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha risposto con una replica pungente.

La tensione tra Selvaggia Lucarelli e Fedez non accenna a diminuire. La nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi ha ricevuto una querela dal rapper per abuso della professione giornalistica. La notizia è stata resa pubblica dalla stessa Lucarelli nella sua newsletter, con il suo consueto stile tagliente.

La vicenda si inserisce in un contesto di rapporti già tesi tra i due, con un passato di scontri mediatici e giudiziari.

La querela di Fedez è stata archiviata dal pubblico ministero, ma il rapper ha presentato opposizione, aprendo la possibilità di ulteriori sviluppi.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non ha perso l’occasione per rispondere a tono. Nella sua newsletter, ha definito Fedez con parole pungenti: ‘Avete presente quel rapper che si improvvisa giornalista intervistando giornalisti e politici anche su questioni di politica internazionale e inanellando gaffe su argomenti di cui sa poco, in un italiano spesso stentato? Ecco, Fedez’.

La giornalista ha poi entrato nel dettaglio della querela: ‘La sapete l’ultima? Mi ha denunciata (anche) per abuso della professione giornalistica. Credo un caso unico o quasi, in Italia’. Lucarelli ha definito la situazione paradossale, aggiungendo: ‘Più che una denuncia, un fotogramma di lui allo specchio’.

La denuncia è stata archiviata dal pubblico ministero, ma Fedez si è opposto.

‘Ah, la denuncia è stata archiviata (dal pubblico ministero, ndr), ma il denunciante si è opposto. Ne riparleremo!’ ha scritto Lucarelli.

Cosa significa l’opposizione all’archiviazione

Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione e la persona offesa si oppone, come in questo caso Fedez, il giudice valuta la richiesta e può decidere se archiviare di nuovo oppure disporre ulteriori indagini e arrivare a processo.

Nel momento in cui il pm archivia e la persona offesa presenta opposizione, la persona denunciata viene informata dei fatti per poter esercitare il proprio diritto di difesa. È questo il motivo per cui Selvaggia Lucarelli è venuta a conoscenza della querela. Anche in questo caso, però, l’eventuale processo dipende da una successiva decisione del giudice.

Il profilo professionale di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è stata iscritta all’Ordine dei Giornalisti fino al 2023, anno in cui ha annunciato la sua uscita. Da quel momento, almeno sul piano professionale, non può più essere considerata giornalista. L’accusa che le avrebbe rivolto Fedez riguarda quindi l’aver svolto un’attività giornalistica senza i requisiti richiesti.

Il precedente tra Fedez e Selvaggia Lucarelli

La vicenda arriva dopo un altro procedimento chiuso nella primavera dello scorso anno. In quell’occasione si era concluso il processo NATO dalla querela presentata da Fedez contro Selvaggia Lucarelli, che lo aveva definito ‘bimbominkia’ nel periodo della rottura dell’amicizia con Luis Sal. Il rapper aveva ritenuto l’espressione offensiva, ma il giudice ha stabilito che, nel contesto in cui era stata usata, non fosse da considerarsi tale.

‘Il giudice ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life’ in cui si legge: ‘Noi bimbiminkia4life’ e anche nella canzone ‘Polaroid’’, le parole dell’avvocata di Selvaggia Lucarelli ad AGI. ‘L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile’.

La nuova querela si inserisce così in un rapporto già segnato da precedenti giudiziari e da uno scontro mediatico che continua a riemergere.